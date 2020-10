Alba Parietti, a Storia Italiane, ha confidato che Francesco Oppini del GF Vip, suo figlio, ha rischiato di morire.

Alba Parietti questa mattina è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Durante il corso della trasmissione, la conduttrice ha avuto modo di poter accogliere la testimonianza di una donna che ha visto suo figlio picchiato ferocemente per strada e nessuno gli avrebbe prestato soccorso.

Alba è intervenuta a tal proposito, rivelando che anche suo figlio Francesco Oppini, che ha baciato Tommaso Zorzi al GF Vip, ha avuto un’esperienza simile dove ha rischiato la morte.

“Comprendo il dolore che sta provando questa mamma. Mi sono ritrovata nella stessa situazione anni fa” ha spiegato Alba Parietti a Storie Italiane. “Mio figlio è stato picchiato in maniera feroce e nessuno gli ha prestato soccorso” ha proseguito. “Erano anche persone adulte con un certo grado di responsabilità, ma non sono intervenute” ha concluso. “Gli hanno spaccato la mandibola” ha aggiunto.

Francesco Oppini del GF Vip ha rischiato di morire ed a raccontarlo per la prima volta è stata sua madre in tv, che poi spiegato in maniera più dettagliata cos’è successo quel giorno.

Alba Parietti a Storie Italiane: la confessione su Francesco Oppini del GF Vip

Francesco Oppini avrebbe rischiato la vita molti anni fa. Un tema molto delicato che al momento per il momento il concorrente del Grande Fratello Vip ha preferito non raccontare, ma sua madre Alba Parietti ha deciso di svelare qualcosa in più sulla vicenda.

“Francesco ha rischiato di essere ucciso, non era neanche in ospedale. Manco la tac gli è stata fatta” ha raccontato la Parietti a Storie Italiane, che di recente ha scritto uno struggente messaggio per il suo ex compagno. “Lui sarebbe potuto tranquillamente morire per questo mi riconosco in storia del genere” ha aggiunto. “So cosa provano queste donne, quando si cova dentro quel senso di ingiustizia quella paura che farà parte di te per tutto il resto della vita” ha concluso Alba Parietti su Francesco Oppini.

Francesco, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, confiderà agli altri concorrenti di questo difficile momento della sua vita? Intanto Alba, oltre a svelare questo triste retroscena, ci ha anche tenuto a fare gli auguri di compleanno a Mara Venier, che oggi ha compiuto 70 anni.