Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, secondo il settimanale Chi, non sarebbero più amici. I due si confronteranno al Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia potrebbe avere una bella sorpresa o spiacevole inconveniente, dipende un po’ dai punti di vista, con l’ingresso di Giulia Salemi al GF Vip.

Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta entrare nella casa più spiata d’Italia durante la diretta di lunedì scorso, ma a causa della positività di Selvaggia Roma al virus il tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Oggi, però, a distanza di qualche giorno, il settimanale Chi rivela che l’ex di Francesco Monte e il concorrente non scorre buon sangue. O meglio: prima erano molto amici ma poi si sarebbero man mano allontanati per un motivo ben preciso.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno litigato prima del GF Vip, ma i due potrebbero riappacificarsi o allontanarsi ancora di più tra le mura della casa più spiata d’Italia. Anche se tutti ora sono curiosi di sapere cos’è successo tra i due, ma niente paura: il settimanale Chi ha spifferato tutto.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi lite: il settimanale Chi racconta tutto

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi avrebbero litigato in quanto quest’ultima non gli avrebbe fatto gli auguri per il suo esordio da scrittore. Esordio, tra l’altro, condiviso anche con lei visto che ha pubblicato negli scorsi mesi il suo primo libro, ma vediamo cosa c’è scritto sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso risiederebbe nel fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri a Tommaso per l’uscita del suo libro“ rivela Gabriele Parpiglia nel suo articolo, che ha svelato anche perché Bettarini e Dayane si sono lasciati. “Da quel momento in poi tra loro c’è stato il gelo più assoluto” aggiunge.

“Loro hanno fatto scelte di vita diverse. Tommaso ha perfino lasciato la sua vecchia agenzia per un’altra società e quest’ultimo hanno anche preso la Salemi” conclude il pezzo in questione. “L’ingresso di Giulia rinsalderà l’amicizia oppure la farà scoppiare in maniera definitiva?“ chiede in modo retorico il giornalista.

I due, tra l’altro, oltre ad essere amici nel privato hanno anche collaborato insieme a livello lavorativo, conducendo il virtual show di Mediaset dedicato all’ultima edizione, quella condotta da Ruffini, de La Pupa e il Secchione.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip riusciranno a chiarire i vecchi rancori? Staremo a vedere.