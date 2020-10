Gabriele Parpiglia ha svelato in anteprima il motivo per cui Dayane Mello e Stefano Bettarini non sono più fidanzati.

Dayane Mello, non è di certo un mistero, qualche anno fa prese parte all’edizione dell’Isola dei Famosi, quella in cui Stefano Bettarini, guidato da Alessia Marcuzzi in studio, ricopriva il ruolo di inviato. I due, dopo l’uscita di lei dal reality show, una settimana dopo il debutto di quell’edizione, scelsero di iniziare una relazione. Relazione che per i primi tempi, visto che l’ex calciatore era impegnato in Honduras, era a distanza e che purtroppo è durata meno di un gatto in tangenziale facendo però sorgere un dubbio al pubblico da casa: come mai si sono lasciati così presto?

Durante il corso di questi anni tante sono state le possibili risposte a questa domanda. C’era chi insinuava che l’eccessiva gelosia di lui li avesse allontanati o che lei avesse deciso di lasciarlo per tornare con Stefano Sala. Beh, nulla di tutto questo sembrerebbe essere vero. Gabriele Parpiglia, sulle pagine del settimanale Chi, che ha svelato anche che Selvaggia Roma è positiva al covid, ha finalmente svelato tutto la verità sulla fine della loro storia, rivelando che il motivo della rottura risiede in un tradimento di lei.

Dayane Mello ha tradito Stefano Bettarini dopo l’Isola dei Famosi, ma vediamo cosa ha raccontato il giornalista.

Stefano Bettarini e Dayane Mello: il retroscena prima del GF Vip

Stefano Bettarini, secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, avrebbe scelto di terminare la sua relazione con Dayane Mello del GF Vip dopo aver scoperto, come gli avrebbe confermato lei stessa, un tradimento con un giocatore di basket.

“Loro hanno avuto un flirt ai tempi dell’Isola dei Famosi, quando lui ricopriva il ruolo di inviato e lei era una concorrente, anche se è uscita quasi subito” si legge sul settimanale. “Loro si sono avvicinati a telecamere spente, quando lei stava per tornare in Italia” prosegue l’articolo sull’ex calciatore e la modella, che è stata la destinataria di una pessima battuta di Balotelli al GF Vip. “Hanno vissuto una storia a distanza per i primi tempi. Lui al termine di ogni diretta la mandava i cuori, invece lei in discoteca amoreggiava con un giocatore di basket“.

“Però, nonostante tutto, sui social non faceva altro che rimarcare l’amore che provava per lui” aggiunge Parpiglia su Dayane Mello e Stefano Bettarini. “Una volta tornato in Italia, lui è venuto a conoscenza del tradimento e lei, una volta messa alle strette, ha raccontato tutto” conclude il giornalista confermando che il motivo della rottura risale ad un tradimento da parte della modella.

Dayane Mello e Stefano Bettarini al GF Vip parleranno dei loro vecchi rancori oppure sceglieranno di metterci una pietra sopra e di voltare pagina, visto che lui è felicemente impegnato con Nicole con cui ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip? Non ci resta che attendere per saperne di più, ma qualcosa ci suggerisce che non appena l’ex calciatore metterà piede nella casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione per fare chiarezza sulla questione. Visto che lei sembrerebbe aver avuto anche un flirt con Elisabetta Gregoraci.