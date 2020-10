A 74 anni è morto Pino Scaccia, giornalista e storico inviato della Rai. Era ricoverato a Roma dopo essere risultato positivo al Covid.

Lutto in casa Rai per la morte di Pino Scaccia, giornalista e storico inviato, scomparso a 74 anni. Era ricoverato al San Camillo di Roma da settimane dopo essere risultato positivo al Covid. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sarebbero aggravate fino a portarlo alla morte. Il suo nome è uno dei più importanti del giornalismo italiano. Scaccia, infatti, ha raccontato i maggiori eventi di cronaca nazionali e internazionali come la disgregazione dell’ex Unione Sovietica e della ex Jugoslavia, la prima guerra del Golfo, la crisi in Afghanistan.

Addio al giornalista e inviato Pino Scaccia: il ricordo dei colleghi

L’ Usigrai ha ricordato Pino Scaccia dedicandogli un messaggio sulla propria pagina Facebook e porgendo le proprie condoglianze alla famiglia del giornalista: “Il suo nome è legato a tutti i principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni: Pino Scaccia ha seguito come inviato dalla prima Guerra nel Golfo alla fine dell’Unione Sovietica, dal conflitto della ex jugoslavia all’Iraq, l’Afghanistan, la Libia.

Ma non solo esteri. In prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo.

Pino Scaccia è stato un cronista di razza. Un inviato che ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando nella professione i valori del Servizio Pubblico.

Di sicuro una grande perdita per tutta la professione.

A nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai un abbraccio a tutta la famiglia e a chi gli ha voluto bene”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei colleghi che lo ricordano sui social:

#pinoscaccia Addio, Pino. Adesso i ricordi più belli fanno ancora più male. Pino Scaccia, l’inviato del TG1 Rai, il collega e amico, l’uomo che aveva ancora tanti progetti e con cui era bello ritrovarsi da vecchi reduci non c’è più. pic.twitter.com/nuykessxBL — toni capuozzo (@tonicapuozzo1) October 28, 2020

#PinoScaccia Pino non ci posso credere. Pino quante volte ci siamo ritrovati nei posti più di m. Pino quante risate riuscivamo comunque a farci.Pino e la frase da inviato in partenza al direttore:Che me devo fidanza’?per dire che si rimarrà fuori a lungo. Pino gentile dolce amico — Mimosa Martini (@mimosaosa) October 28, 2020

Pino non era solo un amico, un fratello ma un grande cronista Rai. Abbiamo lavorato insieme in italia e all’estero. Da lui ho imparato tanto . Grazie . R.I.P #pinoscaccia 🖤 — Salvo Sottile (@salvosottile) October 28, 2020

Oggi saluto uno dei miei grandi maestri.Hai sempre difeso l’informazione corretta,non schierata,senza scoop e toni sensazionalistici,priva di fake news. Hai raccontato di guerre, di terremoti e del dopo Chernobyl.Un abbraccio a famiglia e colleghi. Ciao Pino #PinoScaccia 🌹#Rip. pic.twitter.com/sPiWlWy601 — Alessandro Vassallo (@axelvassallo) October 28, 2020

Oggi mio papà ha perso l’amico #PinoScaccia, sabato una mia amica ha perso il papà. Un altro amico (precario) ha perso il lavoro, un altro ha chiuso la palestra dove lavorava tutta la sua famiglia. Parlo spesso di equilibrio tra salute ed economia ma non esiste. Ed è straziante. — Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) October 28, 2020

Quelli qui sopra sono solo alcuni dei messaggi dedicati a Pino Scaccia.