Rosalinda Celentano: ” Esiste il mal di vivere. Fino a due anni fa volevo morire”

Rosalinda Celentano senza filtri a Ballando con le stelle: “Esiste il mal di vivere.. Fino a due anni fa volevo morire. Ora mi dispiacerebbe”.

Rosalinda Celentano si racconta senza filtri alle telecamere di Ballando con le stelle. In sala prove, tra un ballo e l’altro, la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano racconta il suo male di vivere che fino a due anni fa le aveva fatto desiderare di morire. Oggi, tutto è cambiato e Rosalinda ammette che le dispiacerebbe morire e lo fa emozionando il pubblico di Ballando con le stelle che apprezza sempre più la sua sensibilità.

Rosalinda Celentano: “In questo momento mi dispiacerebbe morire, cosa che fino a due anni fa no”

Puntata dopo puntata, Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle sta raccontando la propria vita, anche i momenti più dolorosi. Dopo aver parlato del tumore, nella scorsa puntata ha affrontato il tema del male di vivere.

“Ho sempre temuto molto la vita. Esiste il mal di vivere. C’è stata una parentesi durata un anno in cui mi sentivo emarginata anche da me stessa. Non amarsi e non vedere se stessi porta alla catastrofe. L’amore porta sempre alla costruzione di qualcosa di buono. Dura un centimetro la vita. In questo momento mi dispiacerebbe morire, cosa che fino a due anni fa no”. ha ammesso.



“Io sono un’anima tormentata e va bene se questo poi porta a delle rinascite, a volare. Fino a tre mesi fa ero un blocco di marmo. Per uscire dal blocco bisogna avere la consapevolezza che parte tutto da noi. Si può andare avanti, rimanere ferme o andare indietro. Andare indietro vuol dire morire”, ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 @tinnahoffmann #BallandoConLeStelle ✨ #RosalindaCelentano #TinnaHoffmann Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano) in data: 28 Ott 2020 alle ore 1:36 PDT

In coppia con Tinna Hoffmann, Rosalinda sta riscoprendo anche la propria personalità anche se ha ammesso che non indosserà più i tacchi con i quali non si sente a proprio agio. Bella e brava, Rosalinda, sabato prossimo, affronterà lo spareggio contro Vittoria Schisano che ballerà con Samuel Peron che prenderà il posto di Marco De Angelis, messo ko da un’intossicazione alimentare come ha spiegato Milly Carlucci.