Patrizia De Blanck squalificata dal Grande Fratello Vip 2020? Il web chiede un provvedimento per la frase contro Tommaso Zorzi.

Patrizia De Blanck a rischio squalifica. A chiedere un duro provvedimento disciplinare nei confronti della contessa è il popolo del web, furioso dopo una frase che la De Blanck ha rivolto a Tommaso Zorzi. Sui social, il video delle parole dette da Patrizia è diventato virale e gli utenti chiedono un immediato provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello Vip nei confronti della contessa.

Patrizia De Blanck a rischio squalifica? Le parole contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020

Cosa ha detto Patrizia De Blanck a Tommaso Zorzi al punto da aver scatenato la rabbia del popolo del web? “Hai rotto il ca**o, già sono inca**ata nera per la storia della stanza. Si sparasse così almeno smette di rompere i co****ni”. Sono queste le parole pronunciate dalla contessa nei confronti dell’influencer e che hanno scatenato la durissima reazione degli utenti di Twitter che hanno condiviso in massa il video del momento chiedendo una punizione per la contessa, rea di aver già commesso degli errori nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Negli scorsi giorni, il pubblico aveva già chiesto la squalifica della contessa per le frasi choc rivolte a Dayane Mello. Prima ancora, la De Blanck, davanti a Tommaso Zorzi, aveva detto: “Ho la voce del gay, del fro**o, senti che voce m’è venuta”. Una frase che non era piaciuta all’influencer e che aveva portato Alfonso Signorini a riprenderla in diretta. In entrambe le occasioni, tuttavia, non c’è stato alcun provvedimento nei confronti della De Blanck.

no scusatemi adesso sono al limite ma come si permette? essere arrabbiati non giustifica proprio nulla @GrandeFratello ma i provvedimenti? quando? siete penosi se continuate a far restare una persona così in casa #gfvip pic.twitter.com/2xQcwTXC17 — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 27, 2020

Cosa accadrà stavolta? Il pubblico continua a chiedere un provvedimento immediato. Cosa farà Alfonso Signorini? Punirà la De Blanck mandandola direttamente al televoto? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 30 ottobre in prima serata su canale 5.