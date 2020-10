By

Santi, chi è il cantante degli Under Uomini di X Factor 2020 in squadra con Emma Marrone? Età, vero nome e Instagram.

Santi è uno dei cantanti di X Factor 2020. Ha conquistato i live entrando nella squadra degli Under Uomini guidata da Emma Marrone, ma chi è davvero Santi? Qual è il suo vero nome? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

Santi: età, vero nome e Instagram

Santi è il nome d’arte di Filippo Santi, uno studente diciottenne di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Si definisce un ragazzo che scrive e canta. Cresciuto in una famiglia di musicisti, si è avvicinato alla musica sin da bambino. Oltre a cantare, suona la chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso.

“Mi piace la musica. Sono contenta di avere come giudice Emma Marrone. Credo che sia una persona che mi possa dare tanto a livello artistico, musicale e umano”, racconta nel video pubblicato da Sky.

“Sono nato e cresciuto in una famiglia di musicisti. Questa passione me l’hanno trasmessa mio padre e mio fratello che sono i miei pilatri. La passione per la musica l’ho coltivata sempre con l’obiettivo di portarla a più persone possibile. Ho cominciato a suonare il basso intorno ai cinque anni e poi ho cambiato molti strumenti perchè quando si è piccoli si ha voglia di provare. Poi mi sono concentrato sulla chitarra e il canto. Ho cominciato a scrivere le prime canzoni e ho scoperto che la strada che voglio percorrere è quella del cantautore. X Factor può essere un bel trampolino di lancio”, aggiunge.

Prima di tuffarsi nell’avventura di X Factor ha ringraziato tutti.

“Siamo noi, una squadra stupenda, ognuno ha qualcosa da dire. Voglio ringraziare tutte le persone che stanno collaborando per rendere possibile la realizzazione di questa edizione di @xfactoritalia, non è scontato, data la situazione che c’è fuori, personalmente mi sento molto fortunato ad avere il privilegio di poter salire sul palco e riuscire ad esibirmi!

Grazie di cuore alle fantastiche persone che mi stanno accompagnando in questa esperienza! SANTI”.

Visualizza questo post su Instagram Ci sono solo io e voglio stare bene. Ph: @gioelenanni #xf2020 Un post condiviso da SANTI (@iosonosanti) in data: 26 Ott 2020 alle ore 11:27 PDT

Nella squadra degli Under Uomini avrà come compagni Blind e Blue Phelix.