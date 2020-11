By

Il pubblico del GF Vip ha chiesto a gran voce la squalifica di Francesco Oppini a causa di una frase choc su Dayane Mello.

Nuovo giorno, nuova polemica al GF Vip. Nelle scorse ore un utente di Twitter ha caricato un vecchio video, datato 15 ottobre, in cui Francesco Oppini pronuncia una vera e propria frase choc, come ama chiamarle Barbara d’Urso nei suoi salotti televisivi, nei confronti di Dayane Mello. Che cosa è successo?

Mentre tutti i concorrenti si trovavano a tavola a discutere della reunion che dovranno fare a Verona una volta terminata quest’esperienza, il figlio di Alba Parietti, tra l’altro lei è intervenuta in suo favore, a tal proposito è intervenuto con una frase decisamente poco carina nei confronti della modella: “Se viene a Verona, la violentano” ha esclamato.

Tommaso Zorzi, che ha sentito l’esclamazione, è rimasto piuttosto turbato, facendogli notare che non è stato molto carino ed educato nel dire una simile cosa e Francesco ha subito precisato che forse non è stato ben interpretato: “Ma in senso buono, che la disturbano” ha chiarito, facendo scoppiare la polemica sul web. Tant’è che la ragazza che aveva pubblicato il video, è stata costretta a cancellare il proprio account.

Francesco Oppini ha pronunciato una frase choc su Dayane Mello al GF Vip e il pubblico chiede che la produzione prenda seri provvedimenti a riguardo.

Francesco Oppini, scoppia la polemica al GF Vip: il pubblico chiede la squalifica

Avete fatto disattivare la ragazza che aveva postato questo video per gli insulti. Ma a noi non frega un cazzo e ve lo ripostiamo qui.

Ecco cosa Oppini diceva di Dayane “a Verona non può venire perché i miei amici la violentano, ma insenso buono” #GFVIP pic.twitter.com/3iNvIgSumY — fє∂є (@tpwkjade) October 31, 2020

Il pubblico del Grande Fratello Vip, o almeno la maggior parte, non ha gradito l’esclamazione di Francesco Oppini su Dayane Mello e chiede che la produzione di Alfonso Signorini agisca di conseguenza, decidendo di terminare il suo percorso.

Per amore della verità, però, è bene precisare che il figlio di Alba Parietti si è accorto di non essere stato capito, o di essersi espresso male, ed ha precisato che non intendeva di certo dire che la modella avrebbe subito episodi di violenza giunta a Verona, ma semplicemente che molte persone l’avrebbero corteggiata a causa della sua bellezza.

Nonostante la spiegazione data da Oppini sulla Mello, tra l’altro Parpiglia ha svelato perché lei e Bettarini si sono lasciati, gli utenti della rete chiedono che tale scivolone non passi inosservato e che la produzione prende le dovute conseguenze della frase poco carina esclamata qualche giorno fa.

Francesco Oppini sarà squalificato dal Grande Fratello Vip per la frase pronunciata nei confronti di Dayane Mello oppure Alfonso Signorini, durante la prossima diretta, preferirà concentrarsi su altre dinamiche avvenute nella casa più spiata d’Italia?

Non ci resta che attendere domani sera per sapere in che direzione sceglierà di muoversi la produzione del GF Vip.