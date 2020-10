Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: dedica di Alba Parietti

Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, compie gli anni e Alba Parietti le fa una dedica speciale per il compleanno.

Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, compie gli anni ed oltre al messaggio ricevuto dal fidanzato che, dalla casa del Grande Fratello Vip le ha rivolto delle parole ricche d’amore, ha ricevuto anche una dedica speciale da parte di Alba Parietti che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto del figlio e della nuova con delle parole ricche di stima e affetto.

Il messaggio di Alba Parietti per Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini

“Non so se mi stai guardando, avrò un sacco di cose da dirti quando uscirò. Penso adesso sia scattata la mezzanote volevo solo farti i miei più sinceri auguri e farti capire che sei con me ogni giorno. Tutto quel che provavo per te prima di entrare si è fortifcato. Mi auguro di poterti abbraccciare presto e volevo dirti che sei la mia vita. Ti amo”. E’ questo il messaggio che Francesco Oppini ha rivolto alla fidanzata Cristina.



“Oggi è il tuo compleanno bellissima ragazza e anima bella. Quando vi guardo sono felice, dalla vostra felicità io traggo energia vitale, speranza, bellezza ed energia. Sei entrata in punta di piedi nella vita di Francesco da come ti descriveva quando ancora non ti conoscevo ho pensato fossi una fata. Le fate solo leggere come farfalle pure nell’animo come colombe ma vigili e attente come falchi. Sei dolce, sei decisa, sei innamorata ma sempre lucida e fiera. Per te la dignità, il rispetto, la delicatezza, la verità viene prima di tutto. Domani è il tuo compleanno, potevi essere a Roma in studio e invece sarai alle 7 del Mattino a lavorare per non lasciare soli i tuoi compagni di lavoro perché sei responsabile e non ti fai abbagliare che dal senso di realtà. Ami la tua famiglia di persone solide e buone come mi dice Francesco. Sei la donna che ogni madre vorrebbe che il proprio figlio amasse. Ami i gatti e la lettura, gli amici di Francesco e sei stata da subito un’amica per me. Auguri Cristina, che tu sia felice e ogni tuo desiderio sia la tua vita. Tanti auguri bellissima”, ha scritto la Parietti.



“Grazie per queste bellissime parole”, è stata la risposta di Cristina alla Parietti.