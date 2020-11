Tommaso Zorzi ha pianto al GF Vip a causa dei ricordi che la produzione gli ha riportato in mente. Il web ha stroncato gli autori.

Tommaso Zorzi ha avuto un crollo nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Che cosa è successo?

La produzione ha consegnato a tutti i concorrenti dei costumi di Halloween per festeggiare il 31 ottobre. All’influencer e Stefania Orlando sono stati consegnati i vestiti delle due gemelline di Shining e, fin da subito, lui ha mostrato una certa titubanza a non voler indossare un costume da donna ma dopo essersi convinto a farlo ha scelto di sfoggiare quel vestito e non appena gli altri concorrenti lo hanno visto sono scoppiati in una sonora risata perché lo trovavano buffo con parrucco e barba.

Nonostante non sia stata fatta con cattiveria, la reazione dei concorrenti ha riportato nella mente di Zorzi, su cui Matilde Brandi ha insinuato il dubbio, i vecchi traumi dell’adolescenza quando a scuola lo prendevano in giro se solo lo vedevano passare nei corridoi.

Tommaso Zorzi è scoppiato in lacrime al Grande Fratello Vip, ripensando a quel periodo difficile della sua vita. Il web, vedendo la sua reazione, si è prontamente scagliato contro la produzione che a loro dire non avrebbe avuto permettersi di consegnargli un vestito da donna.

tommy: “quando sono uscito e gli altri ridevano di me, mi rendo conto che ridevano con me e di me in senso buono, ma mi ha riportato a quando ridevano di me in senso brutto” VOI TOMMASO ZORZI NON VE LO MERITATE.#GFVIP pic.twitter.com/V75X7zQXmU — manu🧩 (@manubarbetta_) October 31, 2020

Stefania Orlando consola Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: le sue parole

Tommaso: “mi è tornata quella roba lì quando li sentivo ridere alle mie spalle da ragazzino” Stefania: “pensa anche alle rivincite che ti sei preso, pensa alle cose belle che fai, alle persone che aiuti. Sei diventato un uomo straordinario” STO: PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/8ESboPilzS — 💅 (@zorzimood) October 31, 2020

Stefania Orlando non appena ha visto Tommaso Zorzi in difficoltà al GF Vip è subito corsa, provando a consolarlo.

La conduttrice ha ascoltato il suo sfogo e ha compreso le sue fragilità, ma lo ha invitato a concentrarsi sul suo presente e non sul suo passato, ricordandogli che lui non è più quel ragazzo ma è un uomo che è riuscito ad abbattere tutti i pregiudizi nei suoi confronti, diventando un esempio per tutti i suoi fedeli sostenitori e non solo.

“Guarda la persona che sei diventato, concentrati sulle vittorie che sei riuscito ad ottenere da quel momento“ ha suggerito Stefania, che di recente ha discusso con Elisabetta Gregoraci. Tommaso ha apprezzo e seguito il consiglio datogli della sua amica e ha scelto di reagire. Tant’è che in un secondo momento ha scelto di indossare una parrucca e cantare a squarcia gola I Am What I Am, brano non scelto a caso, che ha fatto emozionare e non poco il popolo della rete.

“Oggi, a 25 anni, a quel ragazzino darei una pacca sulla spalla e gli direi che un giorno sarà esattamente dove vorrà essere. Senza mai doversi nascondere un secondo.” I Am what I Am. Mai un passo indietro. Tommaso Zorzi, ti vogliamo bene assai.#GFVIP pic.twitter.com/98o28vKGDu — Asteria ✨ (@ria_aste) November 1, 2020

Tommaso Zorzi al GF Vip, ancora una volta, ha reso il pubblico fiero di lui.