Elisabetta Gregoraci, lite con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020: “Stai sempre in ogni discussione. Che fai minacci?”.

Pranzo rovinato al Grande Fratello Vip 2020 per una discussione dai toni alti tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Tutto è nato da un desiderio della Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha espresso il desiderio di vivere più giornate spensierate e meno discussioni in casa puntando il dito contro Stefania Orlando rea di aver fatto un commento che ad Elisabetta Gregoraci non è piaciuto.

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando nemiche: lite di fuoco al Grande Fratello Vip 2020

Scintille nella casa del Grande Fratello vip 2020 tra due prime donne come Elisabetta Gregoraci che manderebbe messaggi in codice e Stefania Orlando. “Io non vogio litigare, sono un po’ pignola” afferma Stefania che, amareggiata dall’atteggiamento della Gregoraci nei suoi confronti, ribatte “qui si parla, non si sparla”. Elisabetta, però, è convinta che alla Orlando piacciono le discussioni: “si respira un clima di tensione spesso e volentieri. Sei sempe in ogni discussione”.

“Ma cosa stai dicendo? Mi sono mai intromessa nelle vostre discussioni? Con me caschi davvero male Elisabetta…Caschi male perchè se cerchi la discussione con me io te la dò…”, ribatte Stefania che non ci sta a passare per una persona che ama creare discussioni in casa.

A fine discussione, Elisabetta si è sfogata con Matilde Brandi che si è schierata dalla parte della Gregoraci: “Voleva litigare con me”. Stefania, invece, ha trovato in Adua una confidente: “sarò un po’ come il prezzemolo ma perchè cerco di sentire emtrambe le parti, che male c’è? Non voglio prendere le parti a prescindere” afferma tra le lacrime. Dopo un abbraccio, la Orlando ringrazia la Del Vesco: “Sei un tesoro, è tutto apposto