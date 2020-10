Matilde Brandi ha insinuato il dubbio su tutti i suoi compagni di viaggio al GF Vip, asserendo che hanno paura di Tommaso Zorzi.

Matilde Brandi non è sicuramente passata inosservata durante il suo percorso nella casa del GF Vip. La ballerina, sia durante il corso della sua permanenza che fuori, non ha mai nascosto di non apprezzare alcune sfaccettature del carattere di Tommaso Zorzi e non ha mai mancato nel farglielo notare.

In particolar modo nel suo video messaggio, quello consegnato ai ragazzi poco dopo la sua uscita dalla casa. Quel momento ha fatto e non poco discutere, tant’è che stata costretta a fare alcune precisazioni. Oggi però l’ex concorrente di Alfonso Signorini non ha assolutamente cambiato idea e, a distanza di tempo, riconferma tutto quello che ha detto, anzi. Ospite al GF Vip Party, Matilde non solo ha rimarcato i lati dell’influencer che proprio non le piacciono, ma anche insinuato che gli altri concorrenti hanno tutti paura di lui, visto il vasto seguito che ha nel mondo social.

I concorrenti del GF Vip hanno temono Tommaso Zorzi? Matilde Brandi non sembra avere dubbi a riguardo e l’influencer, in maniera del tutto inconsapevole come ha fatto notare il portale Biccy le ha anche risposto.

Matilde Brandi provoca i suoi compagni al GF Vip: Tommaso Zorzi “replica”

Il messaggio di Tommaso Zorzi a Matilde Brandi tatuato sulla pelle di Stefania Orlando. “Matilde, I ❤️ Tommy” #GFVIP pic.twitter.com/wdoOc81xuK — Serena (@RickyGol22) October 28, 2020

Matilde Brandi, come anticipato, ha rimarcato gli aspetti di Tommaso Zorzi che non le piacciono e sottolineato, ancora una volta, come il contenuto del video messaggio da lei inviato ai ragazzi dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip fosse puramente ironico.

“Penso che nella casa abbiano un po’ paura di Tommaso. Temono di schierarsi contro di lui perché al di fuori vanta numerosi followers“ ha dichiarato la showgirl. “Il video messaggio che io ho fatto recapitare loro non contiene nulla di sconvolgente. Sono le cose che gli ho sempre detto quando io ero con loro” ha aggiunto.

“Anche su Tommaso: ho sempre sottolineato quanto fosse carismatico e che gli voglio bene, ma a volte dovrebbe fare un passo indietro“ ha spiegato, facendo riferimento al suo rapporto con l’influencer, che è stato criticato da Alba Parietti. “Dovrebbe lasciare un po’ di spazio anche a tutti gli altri, tutto qui” ha concluso. “Sei un buon leader anche se stai seduto in fondo alla fila“ ha aggiunto.

Tommaso, in maniera del tutto inconsapevole, ha replicato alle critiche mosse da Matilde Brandi, tatuando sul volto di Stefania Orlando, come potete notare dal post in alto, la scritta: “I love Matilde, Tommy”.

Durante la prossima diretta del GF Vip, dopo queste precisazioni di Matilde, che si è commossa durante la sua intervista a Verissimo, ci saranno nuovi confronti?