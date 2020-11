Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini del GF Vip, è intervenuta a Mattino 5 in merito alla presunta bestemmia.

Al GF Vip c’è aria di polemica e di una presunta squalifica. Al centro del mirino questa volta ci è finito Stefano Bettarini, che è entrato nella casa più spiata d’Italia soltanto qualche giorno fa, precisamente venerdì.

Che cosa ha fatto? L’ex di Simona Ventura avrebbe bestemmiato, ma c’è chi sostiene che non abbia offeso la religione cattolica ma si sia limitato ad utilizzare un intercalare tipico della sua regione.

A fare chiarezza su questa questione, prima della diretta di questa sera con Alfonso Signorini, ci ha pensato Nicoletta Lauri a Mattino 5, la sua compagna con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island Vip. Nicoletta ha chiarito che quanto affermato dal concorrente non sarebbe assolutamente una bestemmia, ma si sarebbe limitato ad utilizzare un’espressione tipica del suo dialetto.

In studio però gli opinionisti di Federica Panicucci non sono sembrati essere molto concordi con lei, in quanto sostengono che in Toscana, regione di Bettarini, non abbiamo mai sentito l’espressione citata da lui come un intercalare o modo di dire e che lui avrebbe effettivamente bestemmiato.

Nicoletta Lauri ha difeso Stefano Bettarini a Mattino 5, aggiungendo che il suo compagno non ha mai bestemmiato in vita sua e non capisce per quale motivo avrebbe dovuto iniziare proprio ora che è nella casa del GF Vip.

Mattino 5: Nicoletta Larini difende Stefano Bettarini al GF Vip

Nicoletta Larini ci ha tenuto a difendere Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip, affermando che non merita assolutamente di essere squalificato in quanto non avrebbe pronunciato alcuna bestemmia, ma il popolo della rete, e gli opinionisti di Federica Panicucci, sembrano pensarla in maniera totalmente opposta.

Gli opinionisti di Mattino 5 sostengono non solo che il concorrente, che se stasera dovesse uscire sarebbe durato circa come Flavia Vento che ha abbandonato la casa a poche ore dal suo ingresso, abbia bestemmiato e meriti di uscire ma anche se qualora avesse realmente utilizzato un intercalare meriti ugualmente di varcare la famosa soglia rossa perché Denis Dosio è stato costretto a lasciare il gioco per lo stesso motivo.

Nicoletta, durante il corso del suo intervento, oltre a parlare della presunta bestemmia da parte del suo compagno, ci ha tenuto a spendere anche due parole su Dayane Mello al GF Vip, che ieri ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini, in quanto non ha apprezzato come ha etichettato la breve storia avuta con l’ex calciatore soltanto come una notte di passione, per dirla alla buona.

“Stefano è sempre stato un signore con le donne, non merita di certo un’affermazione del genere“ ha tuonato la Larini, ma Riccardo Signoretti ci ha tenuto a mettere subito i puntini sulle I affermando che l’atteggiamento di Bettarini in passato, nei confronti del genere femminile, non è stato poi così lusinghiero come lei lo ha decantato, ricordando alcuni scivoloni commessi da lui durante la prima esperienza al reality show di canale 5, ma lei non ha concordato nemmeno questa volta portando con giusta causa la sua tesi fino alla fine del suo intervento in diretta su canale 5.

Stefano Bettarini sarà squalificato dal GF Vip? Almeno per il momento non si conosce quale decisione abbia preso il team di Alfonso Signorini, ma mancano soltanto poche ore alla diretta di questa sera e poi potremmo finalmente scoprire il verdetto stabilito.