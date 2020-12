Chi è questo bambino? Molti lo avranno già riconosciuto. Oggi è uno dei conduttori più seguiti e più giovani del panorama italiano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nato e cresciuto in una famiglia umile, nella città di Tortona, in provincia di Alessandria, l’11 maggio 1980 sotto il segno del Toro con una madre parrucchiera e un padre carabiniere. Da sempre appassionato di musica.

Ha iniziato ad approcciarsi al mondo dello spettacolo all’età di sedici anni quando dei fotografi si presentarono al suo liceo scientifico e gli proposero un book fotografico con la promessa di un lavoro in televisione. Ha fatto il suo esordio in televisione sul canale musicale Viva del 2001, nella trasmissione Viv.it, poi diventata Play It in seguito alla trasformazione del Canale in All Music.

Ma la vera opportunità la ebbe dopo il liceo scientifico. Il ragazzo si era iscritto all’Università di Genova, facoltà di Lingue. Proprio in quel periodo è stato scelto per una telepromozione all’interno del Festivalbar.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è il conduttore bambino?

Da questa foto forse si capisce molto molto di più. Questo ragazzo ha iniziato a conduttore fin da giovane ed a essere giudice fin da bambino.

Avete capito di chi parliamo? Ma sì è proprio lui: Alessandro Cattelan!

L’occasione di iniziare a condurre arriverà nel 2001, quando presenta il programma Play It sul canale musicale All Music. Nel 2003 passa a Mediaset e comincia l’avventura di Ziggie, condotto insieme a Ellen Hidding (questa foto è di questo periodo).

Oltre ad essere conduttore televisivo e radiofonico si è cimentato anche nell’attività di scrittore: l’1 aprile 2008 è stato pubblicato un suo libro per la Mondadori il romanzo Ma la vita è un’altra cosa, scritto a quattro mani con l’amico Niccolò Agliardi, che ha ottenuto un ampio successo di vendite a cui sono poi seguiti due nuovi libri scritti da lui.

Nell’aprile 2014 ha sposato la modella svizzera Ludovica Sauer dalla quale ha avuto le figlie Nina, 8 anni (nata nel 2012) e Olivia 4 anni (nata nel 2016).

Oggi è marito e padre e lo abbiamo visto impegnato come conduttore di X Factor per ben dieci anni, anche se proprio quest’anno ha dato l‘addio definitivo al programma.