Shorts anche con il freddo? Assolutamente sì a patto di saper scegliere tra i modelli di maggior tendenza e selezionare poi i giusti abbinamenti.

Sia i brand d’alta moda, sia i marchi low cost hanno parlato chiaro: gli shorts in autunno\inverno sono decisamente un must have.

Non è infatti un caso se, anche durante la stagione fredda, i modelli di shorts tra cui scegliere siano oramai davvero tantissimi: si va dagli shorts in jeans, in denim classico o colorato, a quelli a vita alta, modello paperbag ma non solo, arrivando poi fino a quelli in pelle e molto altro ancora.

Le alternative dunque non mancano tutto sta nel sapere selezionare i modelli migliori tra i tanti proposti e, soprattutto, riuscire poi a indossarli al meglio. Come? Ve lo spieghiamo oggi qui su CheDonna.it.

Shorts invernali: modelli e abbinamenti consigliati

Iniziamo a parlare di shorts in inverno e abbinamenti vincenti per esaltare tutto il potenziale di questo capo ma anche, ovviamente, la nostra silhouette.

A tal proposito non potevamo he partire da un accostamento a dir poco scontato ma anche deciso, quello con i collant. A meno che voi non siate infatti delle vere e proprie temerarie, shorts in inverno chiamano collant.

Noi consigliamo collant coprenti o, quantomeno, arricchiti da decori, ricami e affini che non lascino la gamba troppo nuda. In fatto di colori potrete ovviamente sbizzarrivi, puntando per non sbagliare sul classico nero ma andando poi a coprire tutta la gamma delle nuance più vivaci per dare un tocco in più al look che metta in risalto le vostre gambe (cosa che gli shots già fanno per loro natura).

Superato questo step base, sarà bene addentrarci in un excursus dei diversi modelli di shorts scoprendone punti di forza e abbinamenti consigliati.

Shorts in jeans – Eh sì, ciò che un tempo era capo caratterizzante delle estati più calde oggi sbarca anche nell’armadio invernale. Sicuramente si tratta di un’alternativa all’insegna del casual ma non mancano anche varianti più sfiziose come il modello paperbag, con vita alta e fiocco.

Shorts a vita alta – Possono essere in tessuto, in lana e anche in denim ma sono sempre e comunque un emblema di eleganza. Chic e versatili, possono esser indossati in tutte le occasioni e hanno l’indiscutibile pregio di regalare slancio alla figura. Una bella blusa sarà l’abbinamento perfetto.

Shorts in pelle – Per la stagione fredda sembra che la pelle sia a dir poco un tessuto irrinunciabile, declinato nel classico nero ma anche in blu, grigio e nei colori simbolo della stagione come bordeaux, verde bosco, giallo senape, arancione zucca e così via. I tagli più svariati sono stati proposti in questo tessuto, noi consigliamo in particolare il modello paperbag con cintura in vita.

Shorts in tessuto – Cotone, lana ma anche velluto sono tutti tessuti che rendono i nostri shorts perfetti anche per occasioni più formali. Per non sbagliare, ne caso del velluto, vi consigliamo di puntare su modelli monocolore, mentre per gli altri tessuti andranno benissimo la classica fantasia a scacchi ma anche qualche ricamo più particolare. Unbel blazer sopra e sarete pronte per andare a lavoro.

Shorts lunghi – Eh si proprio loro, i cari vecchi bermuda anche con qualche centimetro di tessuto in più. Con lunghezza variabile appena sopra, o appena sotto, al ginocchio sono il modello per chi ha un po’ di timore nel mostrare troppo le gambe. Potranno esser abbinati sia a stivali più o meno alti sia a scarpe basse, come francesine o mocassini eleganti.