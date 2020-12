I maglioni larghi hanno fatto un deciso (e graditissimo) ritorno nei nostri armadi. Come abbinarli, però? Ecco cinque look già pronti per te!

Ormai, se qualcuno ancora aveva dei dubbi, possiamo ben dirlo: è inverno pieno!

Questa stagione è quella decisamente più snobbata da tutte le fashionistas che si vedono costrette a nascondere outfit e fantasie sotto strati di maglioni e cappotti.

Insomma le temperature fredde sono un vero e proprio disastro per le amanti della moda!

O forse no?

L’arrivo del maxi maglione potrebbe cambiare tutto: ecco le nostre idee per indossarlo con stile (e non morire più di freddo!).

Maglioni larghi: ecco cinque idee per indossarli

Lo hai trovato in ogni negozio (fisico ed online) e, per forza di cose, hai deciso di comprarlo.

Il maxi-maglione è tornato e, nonostante tu lo abbia amato/odiato quando andavi ancora a scuola e mamma ti obbligava ad indossarlo, adesso è di nuovo nel tuo armadio.

Come si indossa un capo tanto caldo quanto… ingombrante?

Ecco cinque idee di look per indossare il maxi-maglione o maglione vestito senza per forza sembrare che abbiamo indossato la prima cosa trovata sulla sedia.

Perché è vero che è caldo, è lungo ed è comodo ma è anche vero che il maglione largo può farci sembrare dei veri e propri… fagotti!

La colpa non è la sua: dopotutto è fatto appositamente per essere il più avvolgente possibile e per evitare che il freddo si insinui sotto il cappotto.

Qualche piccolo consiglio su come andare a tutto volume con le maglie ve lo avevamo dato anche qui.

Certo è che vedere qualche look e prendere ispirazione dagli altri non fa mai male!

Ecco cinque idee di look con il maxi-maglione, il maglione vestito od il maglione largo per affrontare il freddo con stile.

Adesso avete nuove idee per indossare i maglioni larghi senza avere paura di sembrare un cumulo di coperte.

Quali sono gli altri outfit che proverete grazie a questi suggerimenti?