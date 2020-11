A tutto volume con le maglie Max&Co., Zara, Shine, Pull&Bear, Agnona

Negli anni Ottanta si portavano quasi solo ed esclusivamente con i jeans con il “risvoltino fai da te” e non per l’acqua in casa, oggi invece i maglioni oversize li si abbina a tutto o quasi. Scopriamo come!

Si riconfermano fashionable e charming le maglie oversize ma non per tutte! Vi avevamo parlato di quali siano le età più adatte per farsi avvolgere da questi capi autunnali.

Se invece siete curiose dell’abbigliamento adatto al vostro segno zodiacale date un’occhiata al nostro articolo di ottobre. Le maglie over sono come un abbraccio che ci avvolge nelle fresche giornate di novembre. Vediamo quali scegliere e dove trovarle.

Le maglie oversize sono big trend della stagione

Le tonalità più gettonate della stagione per le maglie over sono quelle dei colori pastello, le tonalità dei grigi e le varie gradazioni del beige. Sopra un esempio di Max&Co. con scollo a barca a 179 euro perfetto con i vostri jeans skinny preferiti, meglio se lasciato un po’ dentro ed un po’ fuori come se fosse del tutto casuale.

Brand amato dalla maggior parte delle donne è lo spagnolo, fondato nel 1975, Zara. Sopra un esempio proposto per la nuova collezione. L’ampio pullover rosa ha maniche lunghe e finiture a coste ed è per il 25% realizzato con la plastica Pet così da ridurre il consumo d’acqua e di energia per la produzione.

Oltre ai maglioni xxl ci sono i vestiti in maglia over sia a collo alto, caldissimi, che con scolli più fini. Un esempio è il capo Pull&Bear scontato sul sito italiano del marchio a 23,99. Il gruppo Inditex (lo stesso di Zara) aveva lanciato la linea nel 1991 per soddisfare una nuova fetta di mercato che desiderava look tra il minimal ed il grunge sulla scia del successo dei Nirvana. Arriva in Italia nel 2005 ed è molto richiesto, soprattutto dai più giovani, ancora oggi.

Se però si vuol in ogni caso sentirsi particolarmente graziose la soluzione migliore è quella di puntare su un unico pezzo completo. L’abito maglione a trecce di Shein è disponibile a soli 18 euro in quattordici colori ed è chic da portare così, senza alcunché e con stivali cuissard a contrasto.

Considerando il volume, è consigliabile indossare le maglie over prima del solstizio d’inverno, il 21 dicembre. Non sono il massimo sotto i cappotti in quanto si rischia l’effetto “fagotto”.

Silvia Zanchi