Non sarà un Natale come gli altri ma è pur sempre Natale. Non si può dunque certo rinunciare a un must come i maglioni natalizi: scopri i modelli più belli del 2020 proposti dia marchi più famosi.

Coloratissimi, divertenti, decisamente a tema con il periodo ma, ammettiamolo, un po’ imbarazzanti.

Sono i maglioni natalizi, quelli che ci spingo a presenziare al cenone della Vigilia con renne, pon pon e alberi di Natale in 3D ben in vista sul nostro petto. Una follia? Forse sì ma anche una meravigliosa tradizione che, mai come quest’anno, merita di essere onorata.

Perché è vero, forse sarà un Natale un po’ più solitario e meno chiassoso del solito ma è pur sempre Natale.

Quali maglioni imbarazzanti sfoggeremo allora durante queste Feste? Scopriamo insieme le migliori proposte dei marchi più famosi.

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020

Maglioni natalizi 2020

Lo scorso anno vi avevamo spiegato come indossarli creando look più che vincenti, quest’anno vogliamo accompagnarvi invece in una vera e propria “guida agli acquisti”.

Abbiamo selezionato sei tra i marchi e rivenditori, anche on line (di questi tempi ci vuole), più famosi per illustrarvi le migliori proposte di questo 2020 in fatto di maglioni natalizi.

Cinque maglioni per ogni marchio e a voi non resterà che l’imbarazzo della scelta. State a vedere!

Maglioni natalizi OVS

Ovs propone anche quest’anno i suoi maglioni natalizi a prezzi decisamente low cost.

Tutti tra a 19,95 euro o 24,95 euro, i modelli sono tutti caldi, coloratissimi e molto divertenti.

Ai cinque canonici selezionati ne aggiungiamo un sesto molto speciale, disegnato da Elodie in esclusiva per OVS e Save the Children. Acquistando il maglione si contribuisce ad aiutare tanti bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

Maglioni natalizi Zalando

Zalando offre come sempre opzioni variegate e per tutte le tasche ma, soprattutto, per tutte le fisicità.

Si possono trovare anche modelli curvey e modelli decisamente più sobri delle varie renne e pupazzi di neve. Che ne dite ad esempio di un bel decoro geometrico in stile “vacanza in montagna”?

Maglioni natalizi H&M

Il famoso marchio di abbigliamento low cost quest’anno sembra aver deciso di rivolgersi a tutte quelle donne che non vogliono perdere l’opportunità di sfoggiare un maglione natalizio ma senza cadere nell’eccesso.

Ecco allora una serie di modelli sobri e in colori basici, con decori minimal e geometriche. Unica preziosa eccezione una felpa in stile Coca Cola: da urlo!

Maglioni natalizi Primark

Primark anche quest’anno non delude e propone felpe e maglioni a tema natalizio originali e senza pari, oltre che a prezzi estremamente competitivi.

Topolino regna sovrano ma a spiccare è un delizioso Stitch in stile natalizio: troppo tenero!