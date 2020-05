Quarantena in dolce attesa | Ecco le future mamme vip

Da Alena Seredova a Silvia Provvedi, da Cristina Marino a Alice Campello. Ecco le future mamme vip. Vediamo come affrontano la gravidanza durante la quarantena le star in dolce attesa.

Sono tante le future mamme che in questo periodo così particolare dovranno partorire. Molte di loro hanno iniziato la gravidanza quando ancora non era scoppiata la pandemia e non avevano la minima idea di quello che poi sarebbe successo.

Non sono esenti dal dover affrontare questo periodo di dolce attesa in quarantena neanche le star. Molte di loro, infatti, sono incinte e ci mostrano come stanno trascorrendo queste giornate in lockdown con il pancione.

Da Alena Seredova a Silvia Provvedi. Da Cristina Marino ad Alice Campello, passando per Eva Riccobono e star di oltreoceano come Gigi Hadid e Katy Perry. Insomma la lista è lunga. Future mamme non sentitevi sole!

Ecco come affrontano la quarantena le vip in dolce attesa

La vita non si ferma. E le mamme in dolce attesa ne sono una riprova. Come tutti, anche le star in gravidanza si sono adattate ad affrontare questa quarantena tra sessioni di allenamento e corsi preparto online. Passando più tempo in famiglia da un lato ma con tanta più preoccupazione per il futuro dall’altro.

Silvia Provvedi che con la gemella Giulia compone il duo de ‘Le Donatella’ aspetta la prima figlia dal compagno Giorgio De Stefano. Dopo la travagliata storia d’amore con Fabrizio Corona la gemellina sembra aver trovato finalmente un po’ di serenità al fianco dell’imprenditore conosciuto anche con il soprannome di ‘Malefix’. La piccola dovrebbe nascere a giugno e nel frattempo Silvia si gode il sole sul balcone di casa, e offre a tutte le mamme un corso preparto online insieme alla sua ostetrica di fiducia. La bella Silvia qualche settimana fa aveva condiviso con i suoi follower uno dei momenti più emozionanti, quello dell’ecografia. La nascita è prevista per giugno.

Stesso periodo all’incirca anche per Alena Seredova, che partorirà per la sua terza volta i primi di giugno. L’ ex modella infatti ha già due figli avuti dall’ex marito il calciatore Gigi Buffon. Questa volta però aspetta una femminuccia dal nuovo compagno, il manager Alessandro Nasi. Tra emozione e preoccupazione anche la bella Alena sta trascorrendo la sua quarantena a Torino con il compagno e i due figli. “Quando la sera sento e vedo i calcetti nel pancione mi si scalda il cuore. Dimentico tutto.” ha raccontato l’ex modella ceca al settimanale Oggi.

In procinto di partorire è invece Cristina Marino l’attrice e compagna di Luca Argentero. Prima gravidanza per Cristina che aspetta una femmina. Sarà la prima figlia per entrambi. Pur avendo 13 anni di differenza, Luca Argentero ha infatti 42 anni mentre lei 29, i due diventeranno entrambi genitori per la prima volta. La Marino sta trascorrendo la sua quarantena nella casa di campagna in Umbria tra sessioni di workout e consigli sulla dieta. L’attrice è, infatti, una vera appassionata di fitness e ha anche un blog ‘befancyfit’.

Seconda gravidanza invece per la modella Eva Riccobono in attesa del secondo figlio dal compagno Matteo Ceccarini che lo ha annunciato con un post su Instagram.

C’è poi Alice Campello, influencer e blogger italiana nonché moglie di Alvaro Morata. Già mamma di due gemelli, Alessandro e Leonardo, Alice aspetta dal calciatore spagnolo dell’Atletico Madrid un altro maschio che nascerà a fine estate e si chiamerà Edoardo.

Ma la lista è ancora lunga. Sempre in ambito calcistico anche la fidanzata di Daniele Rugani, Michela Persico aspetta un figlio. Dopo aver scoperto di essere entrambi positivi al Covid-19 sembra che finalmente il peggio sia passato.

Tra le influencer ci sono anche Beatrice Valli, già mamma di due bambini, un maschio avuto da una precedente relazione e una femmina avuta dall’attuale compagno Marco Fantini conosciuto proprio nella trasmissione Uomini e Donne. La coppia, dopo Bianca, aspetta un’altra femmina. Anche l’ex tronista Sara Affi Fella aspetta il primo figlio dal compagno, il calciatore Francesco Fedato.

Non solo in Italia naturalmente ma anche oltreoceano sono tante le star relegate in quarantena ma in dolce attesa. Una fra tutte la supermodella Gigi Hadid che aspetta la sua prima figlia dal compagno, il cantante ex One Direction Zayn Malik.

Anche Kate Perry è in attesa di una femmina da Orlando Bloom e sta vivendo questa gravidanza con particolare apprensione pur essendo molto felice.

Future mamma non sentitevi sole. La sfilza di donne in dolce attesa più o meno famose è ancora lunga.

di Cristina Biondi