Eva Riccobono è incinta del secondo figlio dal compagno Matteo Ceccarini, dj e produttore musicale milanese. La modella siciliana ha annunciato il lieto evento sul suo profilo Instagram postando una foto che ritrae lei e il suo partner nudi dentro a una vasca da bagno.

A scattare la foto in bianco e nero è stato il primogenito Leo nato dalla coppia nel 2014. “Love bath. Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore” recita il post nella didascalia. E immancabile l’hashtag #lapanzacheavanza.

Non è ancora dato sapere il sesso del nascituro, che probabilmente verrà alla luce a fine estate, e che andrà ad accrescerà la famiglia della modella palermitana, di padre italiano e madre tedesca.

Eva Riccobono incinta lo annuncia su Instagram

Con un post su Instagram Eva Riccobono ha annunciato di essere in attesa del suo secondogenito dal compagno Matteo Ceccarini. Un amore nato nel 2004, quello fra la modella e il producer, da cui 10 anni dopo, nel 2014, è venuto alla luce il primogenito Leo, autore della foto.

Pubblicato il post, i commenti degli amici della coppia non sono tardati ad arrivare. Asia Argento scrive “bellissimi”, Nina, giornalista delle Iene e Sarah Felberbaum lasciano un cuore. La collega Isabeli Fontana scrive “Evaaa” e aggiunge due cuori. Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero, incinta pure lei e in procinto di partorire, commenta con tre cuori.

Insomma tanti i messaggi di vicinanza e di gioia per il lieto evento verso la coppia che vive a Londra, città dove è nato anche Leo, e dove attualmente la famiglia sta vivendo la quarantena.

E se Eva diventa mamma per la seconda volta, per Matteo è la terza, infatti il dj e producer ha anche una figlia nata da una precedente relazione con Floriana Lainati, Virginia Beatrice di quasi 20 anni.

E ai fan non resta che aspettare per sapere se Leo avrà un fratellino o una sorellina. Di sicuro sulla bellezza del nascituro non ci sarà da dubitare vista la genetica della bella Eva.

di Cristina Biondi