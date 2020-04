Asia Argento | Lanciata una linea di gioielli sui peccati capitali

Asia Argento ha lanciato attraverso Instagram la sua nuova linea di gioielli basata sui peccati capitali ma tutta dedicata alla beneficenza.

Che Asia Argento sia una persona dal carattere sfaccettato, assolutamente “cattiva ragazza” nei modi ma “brava ragazza” nella sostanza, è ormai un fatto risaputo.

La figlia di Dario Argento lo ha dimostrato ancora una volta, decidendo di collaborare alla realizzazione di gioielli (più nello specifico di collane) che pur basandosi sui peccati capitali hanno un fine lodevole, cioè aiutare persone con una vita difficile affinché non vengano completamente dimenticate durante l’emergenza Coronavirus.

Asia Argento: sfoggiare i peccati come gioielli

I Sette Peccati Capitali sono Gola, Ira, Lussuria, Avarizia, Accidia, Invidia e Superbia.

Alcuni di essi sono stati rappresentati in collane realizzate in materiali più o meno costosi per adattasi alle esigenze di tutte le tasche.

Oltre a darne notizia attraverso il proprio profilo Instagram, Asia ha realizzato in quarantena, probabilmente da sola o con l’aiuto dei due figli, un servizio fotografico per ritrarre alcune delle collane che fanno parte della nuova collezione.

I gioielli di Asia Argento sono realizzati in collaborazione con l’azienda Jonathan Johnson Jewelery di Amburgo, in Germania.

L’azienda produrrà due diverse linee di gioielli, identiche per forme e diverse nei materiali. La versione economica sarà realizzata in ottone placcato in oro o rodiato al prezzo di 77 € a gioiello. Il 30% del prezzo sarà devoluto alla Comunità di San’Egidio di Roma.

La versione più costosa sarà realizzata in argento massiccio placcato in oro o rodiato e costerà 166,60 € al pezzo. In questo secondo caso il 50% del prezzo sarà devoluto alla Comunità di Sant’Egidio.

La Comunità scelta da Asia è attiva nella Capitale dagli anni Sessanta sul fronte del reinserimento nella società di persone che hanno avuto in passato problemi legali e di dipendenza.

Le parole con cui Asia ha scelto di accompagnare le sue fotografie spiegano benissimo il senso dell’iniziativa e l’idea di far venir fuori qualcosa di buono dai peccati capitali di cui tutti gli esseri umani inevitabilmente si macchiano nella propria vita.

“Quindi scegli il tuo peccato preferito e ricava qualcosa di buono da esso, perché: “I luoghi più caldi dell’inferno sono riservati a coloro che in tempi di grande crisi morale si mantengono neutrali” Dante Alighieri.”

Asia ha anche voluto spiegare cosa pensa del peccato in questo momento della sua vita, e ha voluto sottolineare come gli ospiti della Comunità di Sant’Egidio dal suo punto di vista non sono i veri peccatori.

“Bisogna tenere presente che i veri peccatori non sono la prostituta, l’ubriacone, il senzatetto, il tossicodipendente. Non sono i ladri che rubano per disperazione, né i rifugiati che devono lavorare illegalmente nei campi.

Il vero peccato è la distruzione dell’ambiente dovuta all’avidità di denaro, il populismo risorgente, lo sfruttamento dei lavoratori per la produzione di massa nei paesi a basso salario, la società senza scrupoli e la creazione di confini artificiali tra le persone.”

Il progetto di beneficenza di Asia Argento non è l’unico progetto completamente nuovo a cui l’attrice e regista ha dedicato il suo tempo nelle ultime settimane.

Da quando è stata costretta al ritiro anticipato da Pechino Express a causa di un grave incidente al ginocchio la Argento si è dedicata alla scrittura e alla registrazione di un disco, ha realizzato diverse dirette Instagram con Vera Gemma e sta vivendo una quarantena tranquilla insieme ai suoi due figli.

Asia ha anche cominciato a leggere su Instagram brani dei suoi libri preferiti.

A non essere esattamente tranquillo è invece il suo ex Morgan, che ultimamente ha voluto tirar fuori ancora una volta i loro trascorsi matrimoniali ed è tornato ad accusare Asia di aver avuto una pessima influenza sulla sua vita.