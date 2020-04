Gigi Hadid è incinta | La top model a settembre diventerà mamma

La top model statunitense Gigi Hadid aspetta un figlio dal cantante Zayn Malik. I due diventeranno genitori a settembre.

La top model statunitense da quasi 53 milioni di followers, Gigi Hadid è incinta del cantante Zayn Malik. Secondo quanto scrive Tmz, famoso sito di gossip americano la top sarebbe già di 20 settimane ma ancora non si conosce il sesso del nascituro.

Sempre secondo Tmz le rispettive famiglie sono molto felici anche se la notizia non è stata ancora confermata dai diretti interessati.

Solo pochi giorni fa, Gigi ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, insieme all’ex One Direction, in Pennsylvania dove stanno trascorrendo la quarantena anche con la sorella Bella Hadid e tutta la famiglia di lei.

Dopo l’estate il primo figlio di Gigi Hadid e Zayn Malik

Dopo l’estate è prevista la nascita del primo figlio di Gigi Hadid e di Zayn Malik, una tempistica perfetta, per gli impegni della top model, che ha sfilato l’ultima volta a gennaio per Chanel a Parigi. Ora ferma per lo stato di emergenza dovuto al Coronavirus che ha bloccato tutte le sfilate. Gigi potrà così tornare sulle passerelle dopo l’arrivo del bambino in autunno.

La coppia avrà quindi ancora diversi mesi per prepararsi al lieto evento. Tornati insieme dallo scorso dicembre, Gigi Hadid e Zayn Malik, si conoscono dal 2015 ma il loro rapporto è stato per anni un tira e molla.

Dall’inizio della loro frequentazione, nel 2015 alla fine del rapporto annunciata nel 2018, la coppia ha avuto una serie di alti e bassi. Tre anni di momenti felici, separazioni e riappacificazioni, naufragate poi con la rottura definitiva. Nonostante Zayn non abbia mai negato di continuare a provare qualcosa per la bella Hadid.

Poi a sorpresa a gennaio il ritorno di fiamma. I due avevano festeggiato i 27 anni di Malyk in un ristorante di New York, insieme a Bella, la sorella di Gigi, dove era presente anche la pop star Dua Lipa fidanzata di Anwar Hadid, il fratello delle due top model.

Gigi e Zayn probabilmente, nel corso di questi anni non avevano mai chiuso definitivamente e ora sono cresciuti e pronti a dare alla luce il loro primo figlio insieme che coronerà il loro amore.

