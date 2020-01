Gigi Hadid chiamata al processo di Weinstein? L’indiscrezione – VIDEO

Gigi Hadid sembrerebbe essere stata come chiamata come membro della giuria del processo di Harvey Weinstein

La modella Gigi Hadid, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, potrebbe essere chiamata a far parte dei 100 membri della giuria a giudicare il processo del produttore cinematografico Hervey Weinstein.

L’indiscrezione nasce da una recente paparazzata della modella, che è stata vista immortalata dall’occhio vigile dai paparazzi mentre si aggirava al di fuori del tribunale di New York.

Gigi Hadid al processo di Hervey Weinstein avrebbe garantito a James Burke, il giudice che si occupa del caso, di giudicare la vicenda in maniera totalmente imparziale. La modella, come anticipato, non sarà da sola. Con lei, ci saranno altre 99 persone chiamate a giudicare quanto accaderà nel tribunale americano.

