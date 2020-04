USA | Il Dipartimento della difesa americano ha pubblicato tre video, girati dai membri della marina militare, in cui entrerebbero a contatto con degli UFO.

Nelle scorse ore è successo qualcosa di davvero inaspettato, soprattutto considerando che tutto il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza del coronavirus. Che cosa è successo?

Dagli Usa, il Pentagono ha pubblicato ben tre video in cui si intravedono quelli che sembrerebbero essere tre UFO. I video, che sono stati girati dai membri della marina militare, inquadrano questi oggetti non identificati che non appena si accorgono di essere stati rintracciati scompaiono nel giro di pochi secondi, a velocità della luce.

Il Pentagono ha pubblicato video degli UFO, anche qualche tempo fa era accaduto un gesto simile, mostrando per la prima volta qualcosa che aveva sempre provato a tenere ben nascosto da occhi indiscreti. Per questo motivo non sono mancati i commenti dell’ex senatore del Nevada, Harry Reid, lo stato in cui si trovano tuttora le installazioni dell’Area 51.

“Sono contento che il Pentagono abbia scelto di trasmettere queste immagini” ha dichiarato l’ex senatore, come riportato fedelmente da Rai News. “Ma ciò scalfisce soltanto una piccola parte delle documentazioni che sono disponibili”.

USA | I video degli alieni superano il trend del coronavirus

La notizia degli alieni provenienti dagli USA, come facilmente immaginabile, in men che non si dica ha fatto il giro del web. Tant’è che a livello di informazione e di trend è riuscita perfino a battere l’informazione, che di certo non manca in questo periodo, sul coronavirus.

Basti soltanto pensare che prendendo anche solo in considerazione Twitter, social più utilizzato di Facebook negli Usa, l’hashtag #AliensExist, letteralmente “Gli Alieni esistono” ha superato i messaggi contenenti informazioni, o commenti, relative al coronavirus, tra l’altro di recente è stato pubblicato il calendario della Fase 2 per quanto riguarda l’Italia.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u — Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020

I video degli UFO pubblicati dal Pentagono hanno davvero spiazzato gli utenti della rete, che non si aspettavano una pubblicazione del genere in un periodo di emergenza come questo.