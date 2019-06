Con l’arrivo della bella stagione c’è anche la voglia di cambiare look: lo ha fatto anche Gigi Hadid, che ha dato un taglio ai suoi capelli. Scopri di più..

La bella stagione sta finalmente arrivando, e non manca la voglia di farsi vedere più belle e a passo con la moda. Ad apprezzare la voglia di rinnovamento sono però anche le star, e in particolare Gigi Hadid.

La giovane modella statunitense, seguitissima e corteggiatissima (sia sul web sia nel mondo dello spettacolo) non è la prima della famiglia ad aver adottato un vero e proprio “restyling” con una frangia finta.

A scegliere la frangetta è stata più volte anche sua sorella Bella Hadid, ma ora Gigi si è mostrata con questo artefatto in una delle copertine più importanti del mondo della moda e delle tendenze: a ospitarla è stata infatti Vogue, che titola “l’estate di Gigi”.

Gigi Hadid, ecco svelati tutti i segreti sui suoi (nuovi) capelli

La frangia sfoggiata da Gigi Hadid quindi non è un cambio di look vero e proprio, ma ha sfruttato per Vogue Mexico un utilissimo strumento per mostrarsi diversa ogni volta che vuole.

Il marchio di fabbrica che continua a contraddistinguere la bellissima 24enne sono quindi sempre le onde fluenti e biondissime, che non solo sono naturali, ma sembrano essere curatissime e con una tenuta perfetta.

A svelare il segreto della sua chioma sempre in ordine e “angelica” è stata proprio lei, che proprio un anno fa aveva svelato il suo inusuale segreto di bellezza in un intervista, dichiarando: “Quando ho tempo libero, faccio un impacco di olio di cocco ai miei capelli, li raccolgo in una crocchia e poi non li lavo per un po’ di tempo”.

E concludeva: “Puoi fare la doccia, ovviamente, ma non sciogliere i capelli per tre giorni, fai agire l’olio di cocco, e poi alla fine, quando li lavi, applica prima lo shampoo, poi risciacqua, poi di nuovo un’altra passata di shampoo. Perché se bagni i capelli prima, l’acqua impedirà allo shampoo di entrare nei tuoi capelli e rimarranno ancora untuosi”.

