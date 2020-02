Alice Campello, dopo i gemelli, di nuovo incinta: l’annuncio social

La modella e influencer Alice Campello, sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere di nuovo incinta

Alice Campello è uno dei volti più noti tra le influencer che pullulano su Instagram. Seguita da più di 2 milioni di persone, di Alice, i suoi followers apprezzano soprattuto la semplicità e i valori che la contraddistinguono. Sposatasi giovanissima con il calciatore Alvaro Morata, ha coronato il suo sogno di costruirsi una famiglia tutta sua, con l’arrivo dei due gemellini, Leonardo e Alessandro.



Ora, a distanza di un anno e mezzo dalla nascita dei suoi bimbi, Alice Campello e Alvaro hanno annunciato di aspettare un altro bimbo. I followers di entrambi sono impazziti di gioia e hanno inaugurato ad entrambi tanta felicità.

Leggi anche:

Uomini e donne: Beatrice Valli rivela dei particolari sconvolgenti sul rapporto con Marco Fantini, i fan in allarme

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alice Campello e Alvaro Morata aspettano un altro figlio: il post su Instagram

Alice Campello è sicuramente uno dei punti di riferimento e un esempio per le giovani ragazze. Ambiziosa e determinata, la bella influencer è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo sul web, ed è stata capace di entrare in sintonia con tantissime persone, quasi due milioni di ragazzi che accettano di buon grado i suoi consigli. Moglie di un calciatore che impazzisce per lei e madre di due splendidi gemellini, Alice Campello è riuscita anche a creare un beauty brand, rendendo soddisfatti tutti coloro che hanno utilizzato i suoi prodotti.

Leggi anche:

Uomini e Donne: ex tronista annuncia la seconda gravidanza

Ora, a distanza di un po’ di tempo dall’arrivo dei due gemellini, Alice e Alvaro Morata hanno annunciato l’arrivo di un altro bebè. Alice, non è l’unica influencer che ha annunciato di essere in attesa di un altro figlio. Anche Beatrice Valli è incinta di nuovo e ha annunciato la sua terza gravidanza poco tempo fa.

Gina D’Antonio