Adele ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram durante il giorno del suo compleanno, ma la cantante è apparsa più magra che mai e irriconoscibile agli occhi dei fan

Adele, nella giornata di ieri, ha spento ben 32 candeline. La cantante britannica, per i ringraziare i fan per i numerosi auguri ricevuti nelle scorse ore, ha scelto di pubblicare uno scatto, cosa che fa molto di rado, durante i festeggiamenti.

L’artista, famosa oltre che per la sua voce anche per le sue morbide forme, è apparsa irriconoscibile, sfoggiando un fisico mozzafiato.

La cantante, che era stata protagonista di una gaffe agli Oscar, dopo la separazione da suo marito ha iniziato una drastica dieta che l’ha portata a perdere ben 30 chili.

Adele è dimagrita 30 chili dopo la separazione con il marito, tanto da diventare irriconoscibile perfino per i suoi fan che l’hanno scambiata per la collega Katy Perry.

Coronavirus | Adele ringrazia gli operatori sanitari durante il giorno del suo compleanno

Oltre a sfoggiare il suo nuovo fisico mozzafiato, la cantante di Someone Like You ha approfittato del momento per lanciare un messaggio di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari inglesi che a causa dell’emergenza del coronavirus stanno rischiando la loro vita per mettere in salvo quella di tutti i cittadini.

“In questo giorno, ci tenevo a ringraziare anche tutti gli operatori sanitari che rischiano la propria vita per metterci al sicuro” ha scritto Adele nel suo messaggio di ringraziamento per gli operatori sanitari, tra l’altro di recente la cantante ha svelato il motivo della separazione con suo marito. “Siete i nostri angeli, vi ringrazio dal profondo del mio cuore” ha aggiunto la cantante.

Adele ha pubblicato una foto durante il suo compleanno, rendendo partecipi i suoi fan di questo giorno così speciale per lei, in un periodo piuttosto particolare per il mondo intero che non vede l’ora di tornare alla vita di tutti i giorni.