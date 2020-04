È crisi tra Orlando Bloom e Katy Perry. La colpa sarebbe da attribuire alla quarantena e alla gravidanza.

C’è aria di crisi in casa di Orlando Bloom e Katy Perry. La coppia che di recente aveva annunciato la nascita della loro prima figlia pare stia vivendo un momento difficile, a causa della gravidanza e della quarantena, secondo quanto scrive Us Weekly.

L’attore hollywoodiano e la cantante statunitense sembra che abbiano spesso dei diverbi. Lei è nervosa per la gravidanza e per doverla affrontare durante una pandemia, ammettendo che tra i due ci sono delle frizioni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gossip | Katy Perry e Orlando Bloom non ancora sposi, cosa ha fatto saltare le nozze

Lui non nasconde di essere stressato per il momento che stanno vivendo. Una situazione difficile e impegnativa è quella di affrontare una gravidanza e una quarantena insieme che influisce anche sul loro rapporto. Inoltre, c’è il fatto di non poter vivere questo momento emozionante con spensieratezza.

Crisi fra l’attore Orlando Bloom e la cantante Katy Perry

Sebbene stiano per diventare genitori di una piccola creatura l’attore hollywoodiano Orlando Bloom e la cantante statunitense Katy Perry sarebbero in crisi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ufficiale! Orlando Bloom e Katy Perry fanno coppia

Anche se i due sono molto felici di diventare genitori della piccola che forse si chiamerà Ann Pearl in onore della nonna paterna di Katy. La cantante sarà mamma per la prima volta mentre l’attore è già padre di un figlio avuto nel 2011 con l’ex moglie, la top model Miranda Kerr.

Provati dal lungo lockdown la coppia sarebbe in difficoltà, come tante altre. Attriti dovuti oltre che alla vicinanza forzata anche al fatto che la pop star è incinta per la prima volta. Una condizione che in questo momento di pandemia genera non poche ansie nella donna ma anche nello stesso Bloom e che inevitabilmente influisce sul loro rapporto.

La coppia, inoltre, avrebbe dovuto sposarsi in estate prima della nascita della bimba in Giappone. Era giù tutto pronto e la cantante era anche molto contenta di sposarsi con il pancione. Tutto è però saltato a causa dell’emergenza Coronavirus, quindi se ne riparlerà con tutta probabilità nel 2021.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Katy Perry e Orlando Bloom si sposano: meravigliosa proposta di nozze Video

Un momento difficile quindi per le due star che probabilmente passerà finita la dura fase di quarantena.

Visualizza questo post su Instagram 💕 it’s a girl 💕 Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 3 Apr 2020 alle ore 8:32 PDT

di Cristina Biondi