Salvia | 4 motivi per coltivarla a casa e utilizzi sorprendenti

La salvia è una pianta ricca di proprietà terapeutiche. In questo articolo scopri 4 modi per coltivarla e come sfruttarla al meglio.

In un mondo in cui stress, vincoli e sovraccarico di responsabilità hanno la precedenza sul benessere, il corpo spesso ne soffre le conseguenze. Una dieta ricca di grassi, sale e zuccheri aggiunti complica ulteriormente la situazione e danneggia la salute fisica e mentale di un individuo. Comprendendo la stretta correlazione tra benessere e abitudini quotidiane, molte persone hanno deciso di avvalersi dell’aiuto di piante note per essere purificanti. Tra queste troviamo in particolare la salvia.

4 buoni motivi per coltivare la salvia

La Salvia ha giocato un ruolo importante nella vita di egiziani e romani fin dai tempi antichi. Il termine “salvia” deriva dal latino salvare, che significa “guarire”. E questa pianta vanta molte proprietà medicinali di cui tutti possiamo beneficiare.

Originaria del Nord Africa e del bacino del Mediterraneo, la salvia è anche conosciuta per essere un’erba sacra. In effetti, questa pianta ha una miriade di benefici per il corpo.

Antisettica, calmerebbe il mal di gola e la tosse. Aiuterebbe anche a migliorare la digestione e ad alleviare il dolore addominale. Inoltre, aiuterebbe a regolare i processi ormonali e combattere gli effetti indesiderati legati alla menopausa. Trovare la salvia in commercio è facilissimo, coltivare questa pianta a casa è ancora più facile e sempre preferibile per questi 4 motivi principali:

1/È facile da gestire



La salvia è una pianta facile da coltivare a casa. Molto resistente, ama il sole e cresce abbastanza rapidamente. Devi solo comprare dei semi di salvia in un negozio specializzato e piantarli nel terreno. Puoi piantare i semi a terra nel tuo giardino o in un vaso.

2/Ha un odore gradevole

La salvia è una pianta aromatica molto apprezzata per i suoi profumi unici. Le foglie di questa pianta perenne hanno un gradevole odore di canfora.

3/Combatte i parassiti che possono invadere il giardino

Questa pianta è anche conosciuta come repellente contro i parassiti indesiderati. Piantando la salvia in casa, puoi dire addio a questi parassiti che entrano nel tuo orto e orto.

4/Attrae gli insetti impollinatori

La salvia è una pianta perenne che attira gli insetti impollinatori. Se sei abbastanza fortunato da coltivare questa pianta, ci sono buone probabilità che le farfalle e le api apprezzino il tuo giardino.

Come usare la salvia su base giornaliera

Esistono diversi motivi per usare la salvia:

Per il suo gusto

La salvia è un ottimo ingrediente da utilizzare in diverse ricette, pe esempio:

Ripieni

Per farcire piatti vegetariani o addirittura tacchini, non c’è niente di meglio che usare ingredienti naturali ricchi di nutrienti come la salvia.

Salse e zuppe

La salvia può anche essere incorporata nella zuppa o nella salsa. Abbinata al prezzemolo, questa erba aromatizza i tuoi piatti e conferisce loro un gusto unico.

insalata

Generalmente, usiamo basilico o coriandolo per condire insalate. Ma la salvia può migliorare un’insalata e farti sfruttare le sue proprietà disintossicanti.

Per la salute

Migliora il profilo lipidico

Il tè alla salvia ha migliorato il profilo lipidico di alcuni volontari in un noto esperimento, condotto in seno a questo studio.

Anti-stress

La salvia è stata oggetto di vari studi per valutare il suo effetto sull’uomo. L’esperienza scientifica dimostra che questo ingrediente può alleviare lo stress, combattere l’insonnia e la depressione.

Per igiene e bellezza

Deodorante naturale

Alcune persone sono inclini a sudorazione eccessiva che può renderli puzzolenti. L’odore del sudore non è altro che la conseguenza di un accumulo di batteri in queste aree. Per eliminare gli odori senza usare un deodorante chimico, puoi optare per un’alternativa naturale come la salvia. In effetti, i ricercatori hanno scoperto un’attività antibatterica in questa pianta, molto efficace nel combattere i cattivi odori.

Per le proprietà curative



La salvia ha anche proprietà curative significative. In uno studio in vivo, l’applicazione topica dell’estratto di foglie di salvia ha mostrato una migliore guarigione di alcune ferite.

Avvertenze

La salvia è controindicata nelle donne in gravidanza o in allattamento. Inoltre, le persone con epilessia e insufficienza renale dovrebbero evitare di consumare questa erba. Per ogni dubbio o chiarimento chiedere sempre il parere del proprio medico curante.