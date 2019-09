Un primo piatto light perfetto per chi ama una cucina sana e leggera ma che regali gusto e soddisfazione al palato.

200 grammi

Un primo piatto davvero gustoso ma preparato in modo light, una pasta alla boscaiola in bianco a base di funghi molto leggera con poco contenuto di grassi che conquisterà tutti al primo assaggio.

La pasta alla boscaiola vuole di tradizione l’utilizzo della panna, ingrediente molto calorico, che in questa ricetta viene sostituito dalla ricotta, un formaggio molto magro e perfetto per chi segue una cucina sana e leggera.

Come preparare la pasta alla boscaiola light, il video tutorial

Per preparare la pasta alla boscaiola light, avrete bisogno di:

300 grammi di pasta

200 grammi di funghi porcini

200 grammi di funghi champignon o chiodini o pioppini

sale quanto basta

pepe quanto basta

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

50 ml. di vino bianco secco

100 grammi di ricotta fresca

100 ml. di latte

30 grammi di formaggio grana grattugiato

2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva

Non vi resta che guardare il video tutorial per preparare questa pasta alla boscaiola perfetta per un pranzo o anche un’occasione di riunione con amici e parenti.

