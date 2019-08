Le scaloppine al limone, un piatto ricco di gusto perfetto per una serata d’estate, da servire con una fresca insalatina insieme agli amici.

Le scaloppine al limone sono un piatto della tradizione che non possono mancare, soprattutto in estate, quando il gusto frizzante del limone sarà molto gradito. La freschezza al palato, renderà questa ricetta perfetta anche per i più piccoli.

Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire gli ingredienti ed il procedimento di preparazione di questo piatto succulento.

Come preparare le scaloppine al limone, il video tutorial

Per preparare le scaloppine al limone, avrete bisgono di:

8 fettine di vitello

farina ’00’ quanto basta

sale quanto basta

50 grammi di succo di limone

40 grammi di burro

pepe nero quanto basta

In pochi minuti avrete pronto un secondo piatto che conquisterà il palato dei vostri ospiti e della famiglia. Semplice ma dal gusto raffinato, sarà protagonista di un pranzo e una cena ottimi.

