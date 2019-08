Menu di Agosto: pomodori di riso con patate-VIDEO

I pomodori di riso con patate, un piatto unico estivo da gustare anche a temperatura ambiente. Una ricetta classica, semplice da preparare che piacerà a grandi e piccini.

I pomodori ripieni con riso e patate e un piatto molto molto gustoso, perfetto per l’estate, che si potrà preparare in anticipo e consumare ad un pranzo o ad una cena estiva. Il gusto di questa ricetta è davvero ottimo e appartenente alla tradizione mediterranea, di cui esistono diverse versioni. Quella che vi proponiamo è una ricetta semplice e veloce da realizzare.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Feta e patate, una coppia che funziona

La cosa importante per preparare questo piatto, sarà comprare i pomodori per il riso, sono una qualità particolare perfetti per essere riempiti.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qua!

Come preparare i pomodori di riso con patate, la video ricetta

Per preparare i pomodori di riso con patate, avrete bisogno di:

6 pomodori tondo liscio grandi

180 grammi di riso carnaroli

30 grammi di parmigiano reggiano o grana grattugiato

200 grammi di passata di pomodoro

sale quanto basta

pepe quanto basta

olio evo quanto basta

basilico quanto basta

6-7 patate ripiene

Non vi resta che seguire il video tutorial e preparare questi ottimi pomodori con riso e patate!

->>GUARDA ANCHE:

Cosa cucino oggi? Il menu completo con il Curry-VIDEO-

Torta cioccolato e albicocche: la ricetta facile e veloce

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI