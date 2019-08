Pesche: scopri perché mangiarle fa diventare più belli

2 – Donano luminosità alla pelle – Essendo composte all’85% da acqua sono idratanti. antiossidanti, protettive dal sole in quanto ricche di betacarotene ed elasticizzanti per la presenza di vitamina C.

3 – Riducono il pericolo di tumore– Per merito degli antiossidanti contenuti limitano la nascita e la diffusione delle cellule cancerogene in particolare per quanto concerne il seno.