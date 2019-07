Un menu completo per pranzo e cena con piatti aromatizzati al Curry. Ricette gustose e semplici da realizzare.

Se non avete idea di cosa cucinare oggi per pranzo e cena, affidatevi al potere delle spezie ed in particolare del curry che saprà regalare ad ogni pietanza un gusto davvero unico, trasformando anche il cibo più semplice in una esperienza gastronomica senza pari.

Il Curry è una meravigliosa miscela di origine idiana di diverse spezie perfetta per i primi piatti ma anche per rendere succulenti i secondi. Classico il risotto al curry, come primo piatto è ottima anche la pasta, mentre il pollo al curry è uno dei secondi più amati in tutto il mondo. La miscela di spezie contiene:

coriandolo

cumino

curcuma

semi di senape

semi di finocchio

cardamomo

fieno greco

pepe

peperoncino

zenzero

chiodi di garofano

cannella

noce moscata

Il curry oltre a regalare sapore alle pietanze è una sostanza ricca di proprietà benefiche per il corpo. Ottimo per aiutare la digestione, regola il metabolismo ed è un potente antinfiammatorio e antiossidante.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il Curry

