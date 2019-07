Ormai la fete è entrata in pianta stabile nella nostra cucina e si presta a tantissime idee. Oggi vi suggeriamo un contorno e un’insalata.

Tutti amano la feta. Il tradizionale formaggio greco è entrato a far parte della nostra cucina, come la mozzarella e la ricotta. All’inizio, diciamo la verità, non l’abbiamo capita. Cosa vuoi che sia? Qualche pezzo di formaggio con due pomodori e un po’ di olive, l’insalata è servita. In realtà però la feta è molto di più. E soprattutto si può utilizzare per preparare tanti piatti, anche nelle polpette e, perché, nelle torte rustiche.

Feta e patate, due ricette semplici ed efficaci

La feta fa bene ed è questa la notizia migliore. Un formaggio ricco di sostanze nutritive come ferro, calcio, potassio, fosforo e taurina, essenziale nello sviluppo cerebrale dei bambini. In più il latte di capra ha una maggior digeribilità, quindi è molto consigliato a tutti quelli che soffrono di intolleranza al lattosio.

Come la serviamo oggi? Con le patate, un abbinamento di gusto e che piacerà a tutti

Patate arrosto con feta

Ingredienti (per 5-6 persone)

1,5 kg di patate

250 g di feta greca

2 spicchi di aglio

erba cipollina

olio extravergine di oliva

sale, pepe nero

Preparazione

Lavate e sbucciate le patate, meglio quelle novelle. Tagliatele nel senso della lunghezza e poi a dadini di 3-4 centimetri. Scottatele per 10 minuti in abbondante acqua salata bollente e poi scolatele.

Asciugate leggermente le patate con carta da cucina e versatele in una teglia con alcuni cucchiai di olio extravergine e del sale fino. Unite gli spicchi d’aglio non sbucciati e schiacciati. Infornate le patate in forno preriscaldato a 220° per 40 minuti circa. In ogni caso dovranno risultare belle dorate, ma anche cotte.

Quasi a fine cottura cospargetele con metà della feta e rimettete in forno per altro 5-6 minuti. Sfornate di nuovo, togliete l’aglio dalla teglia e mettete un piatto di portata. A quel punto aggiungete il resto della feta. Terminate il piatto tagliando con le forbici l’erba cipollina e servite ancora calde.

Insalata di patate e feta

Ingredienti (per 4 persone)

500 g patate

400 g feta

2 cetrioli medi

olive verdi e nere

10 filetti di acciughe sott’olio

olio extravergine

origano

erba cipollina

sale, pepe nero

Preparazione



Laviamo le patate e lessiamole ancora con la buccia (potete farlo anche diverse ore prima, tanto è un’insalata fredda). Poi tagliatele a cubetti e mettetele in una ciotola.

Sbucciate il cetriolo e affettatelo, tagliate a cubetti anche la feta. Nelle stessa ciotola aggiungete anche i filetti di acciuga ben sgocciolati, le olive tagliate e rondelle, olio, origano, prezzemolo ed erba cipollina. Regolate di sale e pepe, mescolate bene e servite. Potete anche lasciare almeno un paio di ore in frigo per far insaporire meglio l’insalata.

