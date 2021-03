Chi di noi non ha mai comprato, indossato o desiderato le Stan Smith? Ecco come si abbina l’iconico paio di sneakers dell’Adidas.

Ci sembra inutile anche fare le presentazioni, tanto conosciute ed apprezzate sono queste sneakers.

Da sempre uno dei prodotti di punta dell’Adidas, nate negli anni ’70 e diventate decisamente imprescindibili, queste scarpe hanno conosciuto un successo veramente planetario.

Ecco cinque maniere per sfoggiarle in cinque situazioni decisamente diverse: pronta a rispolverarle dall’armadio?

Stan Smith: la storia dell’iconico paio e la nuova collezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adidas Italia (@adidasita)

Alzi la mano chi non possiede o non ha posseduto neanche un paio di Stan Smith, l’iconico modello di sneakers proposto dall’Adidas negli anni ’70.

Ci rifiutiamo di credere che ci sia anche solo qualcuno che non ha mai indossato questo paio di scarpe!

Anche se non hanno di certo bisogno di presentazioni, diamo anche un’occhiata alla storia di questo capo.

Le “Stan Smith”, infatti, si chiamavano originariamente “Hailet“. Nel 1971, l’Adidas la propose ad un tennista che era veramente una stella; avete indovinato bene, si tratta proprio di… Stan Smith.

Il modello, realizzato con una tomaia “bucata” in prossimità di quelle che dovrebbero essere le tre (ancora più iconiche) strisce del brand, divenne immediatamente popolarissimo.

Nel 2011, l’Adidas ci ha riproposto il modello aggiungendo una linguetta con la faccia di un signore baffuto: si trattava proprio di Stan Smith!

Queste scarpe, in ogni caso, continuano a conoscere ondate ed ondate di popolarità e saperle abbinare è un vero e proprio requisito per tutti gli appassionati di moda!

Adesso, poi, Adidas ha deciso di rilanciarle di nuovo (se mai ce ne fosse il bisogno) con una collezione green: insomma, basta fast fashion!

I nuovi modelli (che sul sito ufficiale sono in arrivo “prossimamente!“) fanno parte del progetto chiamato “End Plastic Waste” e che si pone l’obiettivo di limitare lo spreco di plastica.

Insomma, in linea con la vera e propria filosofia… Zero Waste!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adidas Italia (@adidasita)

Come abbinare le sneakers dell’Adidas: cinque accostamenti per cinque occasioni diverse

Ora che sai come e quanto sono importanti le Stan Smith, è decisamente giunta l’ora di imparare a portarle.

Eh sì, perché queste scarpe che hanno rivoluzionato l’idea della scarpa da ginnastica come vero e proprio oggetto del desiderio, allontanandola dai campi sportivi, sono perfette per moltissimi tipi di outfit.

Spesso, però, pensiamo che siano troppo “sportive” per indossarle anche al di fuori del tragitto casa-palestra.

Ecco, invece, cinque idee per provare a portare le tue Stan Smith… in giro!