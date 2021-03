By

Pronta a scoprire quali siano le borse della primavera/estate 2021 che devi assolutamente avere a disposizione? Ecco quali sono.

Con l’inizio di Marzo iniziano anche, obbligatoriamente, le previsioni su che cosa sarà di moda tra qualche mese.

L’arrivo della primavera e dell’estate, anche se ancora all’orizzonte, è in rapido avvicinamento e con loro anche i trend della prossima stagione.

Scopriamo insieme quali sono i prossimi must have della stagione ed anche come indossarli!

Borse primavera/estate 2021: torniamo agli anni 2000

Saranno contente tutte le fan di Paris Hilton, Nicole Richie ma anche di Snooki e JWooww.

Se non le conoscete, quelle che abbiamo appena nominato sono solo alcune delle esponenti più famose dei trend della moda degli anni 2000.

Se Paris Hilton, però, è sempre stata la perfetta immagine dell’ereditiera di certo non possiamo dire che Snooki (una delle protagoniste di Jersey Shore) avesse molto a che fare con gli hotel di lusso.

Che cosa hanno in comune, allora, questi due personaggi con il trend delle borse primavera/estate 2021?

Semplice: nonostante provenissero da due mondi così diversi, infatti, la loro estetica ed il loro gusto in fatto di moda tornerà prepotentemente a farsi sentire quest’anno.

Nel campo degli accessori, possiamo ben dire che a farla da protagonista saranno proprio le borse.

E che borse!

Dimenticate gli zainetti (ma, per chi non può proprio farne a meno, qui trovate una serie di modelli bellissimi e dove comprarli) e lasciate a casa le tracolle.

Sono tornate le mini bag (e noi ve lo avevamo già detto qui).

Ma non si tratta solo di minibag qualsiasi: quelle che stanno per tornare di moda, infatti, sono le famigeratissime borse a spalla ladylike insieme alle chain bag.

Di che cosa stiamo parlando?

Le ladylike e le chain bag: ecco le borse della primavera

Partiamo dalle prime: le ladylike.

Questo tipo di borse il cui nome potrebbe essere tradotto in “come una signora“, sono le tipiche borse con la tracolla corta che si portano sotto la spalla.

Hanno conosciuto un grandissimo successo proprio all’inizio degli anni 2000 quando tutti (da Prada a La Camomilla, da Fendi a Von Dutch) le producevano.

Per anni, al solo vederle, ci è corso un brivido lungo la schiena.

Piccole, dalla forma “a fagiolo” e realizzate in tutti i colori ed i materiali possibili: impossibile metterci dentro portafoglio e chiavi di casa insieme e, in alcuni casi, veramente… fuori moda!

Bene, se la moda è circolare (lo dimostra il fatto che, nonostante i nostri sforzi, i jeans a vita bassa stiano tornando di moda), non possiamo far altro che rassegnarci.

Le ladylike saranno le vere protagoniste della stagione: se non ci credi ti basta dare un’occhiata ai tuoi negozi preferiti.

Online trovi tantissime opzioni ma, se non vuoi comprare capi nuovi puoi sempre provare a cercare su ArmadioVerde (il sito di cui ti abbiamo parlato qui).

Se invece vuoi avere la tua, personale, puoi comprare sul sito di H&M la ladylike azzurra in finta pelle a questo link, mentre quella beige (ma è disponibile in tanti altri colori) la trovi cliccando qui.

Passiamo ora alle chain bag.

Per tantissimo tempo questa tipologia di borse ha goduto di una fama niente male.

Certo, niente di meglio che aggiungere qualche “catena” ai nostri look (e, se le borse non ti bastano, puoi sempre provare con questa collana ed i suoi abbinamenti).

Se, però, abbiamo sempre visto rivisitazioni della famosa borsa a tracolla di Chanel 2.55 con l’iconica catena lunga, preparati a declinare il suo stile… in pieni anni 2000!

La chain bag che andrà di moda questa estate sarà anche lei inderogabilmente corta.

I modelli più gettonati sono quelli in colori classici come il panna od il marrone.

Le borse di questo tipo sono perfette per abbinarsi agli outfit più disparati!

Potete indossarle con una tuta ed un messy bun oppure con un abito elegante; insomma, sono davvero perfette.

Queste due qui sotto sono due esempi che abbiamo trovato sul sito di Zara.

Se vuoi, trovi quella marrone (attenzione, è di pelle vera) cliccando su questo link mentre quella bianca con la stampa animalier la trovi cliccando qui.

Insomma, se stai cercando le borse primavera/estate 2021 perfette, queste sono alcune delle opzioni che non puoi veramente lasciarti sfuggire!

Ti abbiamo convinto?

Ormai è ora di abbandonare i tanto comodi e capienti zainetti e tornare a combattere con le borse micro!

Coraggio, nessuno dice che questi trend debbano durare per sempre.

Speriamo che, prima o poi, la “taglia” delle borse torni ad essere più grande di quella dei nostri cellulari.

E poi, lo sappiamo tutti: chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire… la sua minibag!