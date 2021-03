Dayane Mello, messaggio dopo il GF Vip: “Ogni sogno è raggiungibile”

Dayane Mello scrive il primo messaggio su Instagram dopo il Grande Fratello Vip e festeggia un grande traguardo: “Ogni sogno è raggiungibile”.

Dayane Mello torna su Instagram dopo la lunga e straordinaria avventura vissuta nella casa del Grande Fratello vip 2020 dedica il primo post alla sua bambina Sofia, ringrazia tutte le persone che l’hanno sostenuta e festeggia un grandissimo traguardo.

Dayane, tra le tante storie pubblicate su Instagram, ha tracciato un bilancio della sua esperienza nella casa di Cinecittà festeggiando un milione di followers raggiunto in pochi mesi. La modella brasiliana, infatti, è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che ha guadagnato più followers. Il messaggio di Dayana ha così conquistato tutti.

Dayane Mello, la dedica alla figlia Sofia e il messaggio dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2020

Dayane Mello non nasconde la gioia per l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Al termine di questa esperienza pazzesca, ci tengo a fare dei ringraziamenti. Ringrazio il Grande Fratello per avermi dato l’opportunità di mostrare me stessa con tutti i miei pregi e difetti e avermi permesso di scoprire che in tutto il mondo ci sono persone che mi vogliono bene e mi supportano”, ha scritto Dayane che ha poi ringraziato tutti i fans, il suo staff e la sua agente Paola Banegas.

“Con questa avventura spero di essere riuscita a raccontarmi e a raccontare la mia storia facendo capire a tutti che. forse, ogni sogno è raggiungibile a prescindere dal proprio passato. Sono sempre stata una donna libera e questa libertà mi ha permesso di arrivare dove sono ora e di raggiungere tutti i miei obiettivi. Spero possiate fare lo stesso“, ha aggiunto la Mello.

Dayane, poi, ha festeggiato il milione di followers raggiunto in pochi mesi. Dayane, inoltre, ha emozionato tutti pubblicando la prima foto con la figlia Sofia che ha riabbracciato dopo sei mesi durante la finalissima del Grande Fratello Vip. L’abbraccio in treno tra Dayane e la piccola Sofia ha anche emozionato Cristiano Malgioglio.

“La gioia di Dayane Mello mentre abbraccia la sua bellissima creatura Sophia

Amore di mamma”, ha scritto Malgioglio.