Anche una semplice pasta in bianco può conquistare con il suo gusto, proviamo a seguire questi semplice consigli

Chi ha un bambino lo sa bene, quando si chiede ‘come vuoi la pasta?’ la risposta è al 99% dei casi ‘ in bianco”. Un piatto semplice e che sembra soprattutto per i più piccoli. Ma cucinandola possiamo superare piatti molto più elaborati e che richiedono molto più tempo.

Proprio per questo oggi ci occupiamo della pasta in bianco che ci permetterà di dargli un gusto speciale che non ci farà rimpiangere gli altri sughi. Anche perché la pasta in bianco è una pietanza che esalta tre prodotti made in Italy super esportati anche all’estero. La pasta, l’olio e il parmigiano.

Pasta in bianco burro o olio, la scelta giusta

Una delle domande che facciano quando scegliamo questo tipo di pietanza è la vuoi con l’olio o il burro? Non esiste una regola precisa, dipende dai gusti: con l’olio è più leggera gustosa e vivace, col burro invece vince più la golosità e l cremosità.

Pasta in bianco perfetta

Ingredienti

Pasta lunga 400 grammi

aglio in camicia 1 spicchio

olio extra vergine di oliva o burro

parmigiano reggiano 70 grammi

pepe in grani da macinare

Prendiamo una padella e mettiamo l’olio o il burro. Aggiungiamo il pepe che avremo appena macinato, dopo di che mettiamo l’aglio in camicia e facciamo a cuocere per 5 minuti. Prendiamo una pentola quando l’acqua bolle, saliamo e cuociamo la nostra pasta al dente, tenendo intanto 2 mestoli di acqua di cottura.

Perché la nostra pasta non risulti secca mantechiamo il formaggio nella padella con l’olio, l’acqua di cottura e il parmigiano oppure il pecorino. In alternativa al parmigiano possiamo anche optare per la ricotta salata da grattugiare

Quale formato usare per la pasta in bianco?

Per la pasta in bianco vanno bene tutti i formati, anche se sono da prediligere i formati lunghi come spaghetti o bucati o linguine. Ma anche pasta fresca e all’uovo come pappardelle o linguine. Formati che ben riesco a far risaltare il gusto di questa pietanza che conquisterà proprio tutti