Sofia Sala, figlia Dayane Mello e Stefano Sala: sorpresa al GF Vip con nonna Simona

Sofia Sala, figlia di Dayane Mello, al Grande Fratello Vip con la nonna Simona, mamma di Stefano Sala, per una sorpresa alla modella.

Dayane Mello è pronta a riabbracciare la figlia Sofia che non vede da sei mesi. La modella brasiliana ha varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 lo scorso 14 settembre e, nel corso dei mesi, pur avendo parlato al telefono con la sua bambina, non l’ha mai potuta abbracciare.

Per la finalissima del Grande Fratello Vip 2020, così, Dayane Mello ha ricevuto la sorpresa più bella: l’incontro con la piccola Sofia, la figlia nata dal suo amore, oggi finito, con Stefano Sala. A portarla a Roma è stata Simona Perini, la nonna di Sofia nonchè mamma di Stefano che Dayane aveva abbracciato dopo la prematura scomparsa del fratello Lucas e che le aveva inviato una lettera per il suo compleanno.

Sofia Sala, figlia Dayane Mello: toccante incontro al Grande Fratello Vip 2020

Durante la partecipazione di Stefano Sala al Grande Fratello Vip, era stata Dayane Mello a portare la figlia Sofia a Roma per fare una sorpresa a Stefano durante la finalissima del reality show. Stavolta, invece, a portare Sofia a Roma per fare una sorpresa a mamma Dayane è stata la nonna Simona Perini che, sui social, ha pubblicato alcune storie mostrando le tappe del viaggio.

Un incontro che Dayane attendeva da tempo in un periodo particolarmente difficile per lei. Dopo la prematura scomparsa del fratello Lucas, Simona, la mamma di Stefano Sala, aveva portato il proprio confronto alla modella brasiliana. In occasione del compleanno di Dayane, lo scorso 27 febbraio, Simona le ha scritto una bellissima lettera:

“Carissima Dayane, buon compleanno. So che non hai lo spirito per festeggiare perché hai dovuto vivere un dolore improvviso e insopportabile. Ma questo non vuol dire che il tuo compleanno non sia importante e ti auguro di viverlo con la consapevolezza dell’amore che ti circonda, sia lì in casa che fuori.

Ti ho sentito dire tante volte che non hai nessuno e mi dispiace tanto perché tu non hai una sola famiglia, ma ben due: quella del lago e quella in Brasile. Due famiglie tanto diverse ma sulle quali potrai sempre contare. Perché entrambe vogliamo solo il tuo bene. E poi noi, tesoro, abbiamo quel gioiello di Bubi che ci legherà con amore tutta la vita. Dayane, anche se a volte abbiamo avuto dei problemi, io ci sono. Puoi contare su di me perché io ti conosco. So che sei un po’ pazzerella ma anche fragile, sensibile, nascondi un cuore buono. Quindi, tesoro, stai tranquilla, pensa a te. Tutta la nostra grande famiglia ti aspetta. Auguri, ti voglio bene. Simona”.