I jeans a vita bassa stanno davvero tornando di moda? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo sgradito ritorno!

Speravi di esserteli lasciati alle spalle e, invece, stanno per fare uno sgraditissimo ritorno.

Di chi parliamo?

Ma dei jeans che hanno spopolato nei primi anni 2000, responsabili di coliche e colpi di freddo non indifferenti oltre che di alcuni “scivoloni” di stile veramente incalcolabili.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul ritorno dei jeans bassi!

Jeans a vita bassa: stanno davvero tornando?

La prima a sfoggiarli, dopo tantissimo tempo, è stata Bella Hadid e dobbiamo dire che ci ha fatto veramente venire i brividi… dalla paura!

Seguita a ruota dall’amica Kendall Jenner e da tantissime altre star ed influencer, la moda dei jeans a vita bassa sembra essere tornata.

Aiuto!

Addominali (per chi li ha) in vista, ombelico scoperto (per non parlare dei reni, brrr) e stacco di coscia completamente azzerato.

Insomma, a quanto pare sta per tornare uno dei trend che ha veramente creato dei look terribili in passato e che pensavamo di aver seppellito per sempre.

Ad esserne entusiasti (ovviamente) sono tutti gli appartenenti alla Generazione Z, quella dei giovani giovanissimi arrivata dopo i Millennial.

Il motivo è solo uno: tutti i ragazzi tra i 16 ed i 25 anni di adesso non sono mai andati a scuola, in pieno inverno, con un paio di jeans a vita bassa!

Scopriamo come affrontare il loro ritorno anche se ci sembra una vera e propria catastrofe. Inutile fare finta di niente e nascondere la testa sotto la sabbia!

Cerchiamo di scoprire insieme qualche cosa in più riguardo i jeans a vita bassa in modo da poter essere pronte per il loro… ritorno!

A chi stanno bene i pantaloni a vita bassa?

Basta!

Smettiamo di pensare che la risposta a questa domanda sia: “solo alle modelle“.

Tutti possiamo indossare un paio di jeans a vita bassa perché, dopotutto, stanno male (ops, volevamo dire “bene“) a chiunque!

Certo, come tutti i capi di vestiario, i jeans a vita bassa hanno dei pregi e dei difetti.

Uno dei loro tratti migliori è che possono fare veramente miracoli per il sedere.

Volete un fondoschiena rotondo? I pantaloni a vita bassa sono i vostri migliori amici!

Ovviamente esistono diversi modelli che hanno anche diverse “altezze”.

Ci sono quelli che arrivano poco sotto l’ombelico e quelli che, invece, si abbassano fino sopra alla vita.

Insomma, dovete scegliere voi il modello e “l’altezza” che preferite, anche in base al vostro fisico!

Ovviamente i jeans a vita bassa “favoriscono” tutti quei fisici con pance piatte e scultoree e tutte le persone molto alte (a proposito, qui trovi i nostri consigli per vestirti se sei “troppo” alta).

Questo non toglie, però, che tutti possano indossarli!

Se non sei altissima, scegli un modello la cui gamba si allarghi in fondo.

I jeans flared, ad esempio, possono essere sia a vita alta che a vita bassa e così anche quelli a zampa.

Insomma, non rinunciare a questo capo solo perché pensi di non avere “il fisico”.

Non esiste il fisico “giusto” ma solo il tuo: impara a valorizzarlo e sarai sempre perfetta!

Cosa abbinare ai jeans a vita bassa?

La risposta a questa domanda, invece, è molto più semplice: tutto quello che vuoi!

Certo, l’accoppiata jeans a vita bassa e crop top è una di quelle che ci ricordiamo meglio dal liceo ma è davvero la migliore?

Nulla ti vieta di indossare felpe (qui ti abbiamo dato qualche suggerimento su come abbinarle) oppure uno di quei famosi gilet oversized che si vedono ovunque in giro (in questo articolo trovi tutti i nostri suggerimenti a riguardo).

Insomma, i jeans a vita bassa possono essere abbinati veramente con qualsiasi cosa!

Ricorda la Regola del Tre e non sbaglierai veramente mai.

Per il resto, puoi decidere tu che cosa fare quando si tratta di jeans a vita bassa.

Vuoi nascondere o minimizzare l’altezza della vita? Usa magliette e camicione oppure “copri” il tuo outfit con una giacca.

Vuoi esaltare la pancia? Sbizzarrisciti con magliette corte e dai colori accesi per essere sempre al top.

Insomma, anche se ci sembra un vero e proprio passo indietro, è innegabile che con ogni probabilità dovremo avere di nuovo a che fare con i jeans a vita bassa.

Inutile cercare di opporsi: la moda è circolare e quindi, spesso e volentieri, si ripresenta quando meno ce lo aspettavamo!

Ora sai cosa fare se ti dovesse venire di nuovo voglia di indossare un paio di questi jeans.

Ecco, invece, l’ultimo consiglio: se proprio non ti piacciono… non li comprare!