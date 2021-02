Zainetti, tra le borse più amate negli ultimi anni da noi donne: quali acquisteremo in questa primavera 2021?

Tra le borse che ogni donna dovrebbe avere sono oramai tornati da qualche anno loro, gli zainetti.

Piccoli grandi, in pelle o in tessuto, quelli che un tempo erano le borse da gita fuori porta sono divenuti oggi dei veri e propri accessori fashion, perfetti per una giornata di lavoro, così come per un giro di shopping o un aperitivo con le amiche.

Con il loro grande ritorno, gli zainetti ci hanno dimostrato come sappiano reinventarsi in numerose declinazioni, tutte diverse e tutte estremamente affascinanti. Ma quali saranno quelle più inn per la primavera oramai in arrivo?

Scopriamo allora i modelli must have per gli zainetti della primavera 2021

Hai ancora dubbi se lo zainetto fa per te? Scoprilo cliccando qui per fare il nostro apposito test “borsò ao zainetto”.

Zainetti primavera 2021, quali scegliere?

Se già vi immaginate sotto i tiepidi raggi del sole, mentre sorseggiate una bibita e passeggiate in compagnia del vostro fidato zainetto, godendovi il tepore e i profumi della primavera, be’ qua sotto ci sono delle informazioni che potrebbero interessarvi.

Abbiamo infatti selezionato quattro modelli di zainetto must have per questa primavera 2021, dettagli che il vostro fidato compagno di avventura dovrà possedere per essere veramente il top dello stile. Siete pronte a scoprirli con noi? In fondo all’articolo trovate anche quattro proposte di acquisto qualora lo zainetto perfetto non fosse già presente nel vostro guardaroba.

Pattern logo – Fors non la scelta più raffinata ma, senza dubbio, una delle incorllabili tendenze del momento. Gucci, Luis Vuitton, Guess, Michael Kors non smettono di proporci zainetti in cui il loro logo è veramente in ogni dove.

Rosa – I colori Pantone 2021 sono giallo e grigio ma per gli zainetti di primavera è il colore femminile per eccellenza a farla da padrone.

Bianco – Secondo colore quotatissimo che sembra destinato a spiccare però il volo più verso l’estate, quando le temperature inizieranno a salire

Trapuntato – Un effetto quasi imbottito, figlio delle borse matelassé rese famose da marchi come Chanel e Dior, contagia ora gli zainetti che ricordano dei piumini, declinati per lo più nei due colori basici per eccellenza: nero e bianco.

Fonte: blog.cliomakeup.com