Se avete la nausea e non sapete come alleviare il fastidio, provate con alcuni rimedi naturali efficaci.

Non solo in gravidanza, ma può accadere anche in altri momenti della vita di andare incontro a questo fastidioso disturbo. La nausea è un fenomeno che può accompagnare anche le sindromi influenzali e non solo anche a causa di problemi digestivi, di mal di auto e mare. Ma se la nausea è spesso frequente dopo i pasti al punto tale di compromettere anche le nostre normali attività quotidiane, non sottovalutate è importante parlarne sempre con il proprio medico che saprà sicuramente darvi qualche consiglio.

Altre volte invece si può andare incontro a nausea dopo una grande abbuffata è una condizione del tutto fisiologica. Esistono però alcuni rimedi naturali per alleviare la nausea scopriamo quali.

Nausea: rimedi naturali

La nausea è un disturbo molto comune e le cause possono essere svariate, scoprite eventuali rimedi naturali per alleviare il fastidio.

-Menta piperita. La pianta di menta è proprio conosciuta per le diverse proprietà curative. Provate a preparare un infuso con le foglie, in questo modo si andrà a rilassare lo stomaco, alleviando la nausea ma anche il mal di stomaco se la nausea dipende da una cattiva digestione. Ma potete anche velocizzare senza preparare l’infuso, ma masticando semplicemente la foglia.

-Camomilla. Il classico rimedio delle nostre nonne, la camomilla non dovrebbe mai mancare in dispensa, è utile anche in caso di sonno disturbato o perchè avete bisogno semplicemente di rilassarvi un pò. Preparate una tazza di camomilla, ma utilizzate i fiori freschi e bevete dopo aver filtrato a sorsi brevi.

-Zenzero. E’ consigliato anche in caso di nausee in gravidanza, ma chiedete sempre il parere del ginecologo. E’ tra i rimedi naturali più conosciuto, consigliato in caso di indigestione o la nausea dipende da mal di mare o auto. Potete scegliere la soluzione migliore per assumere lo zenzero, va bene la tisana allo zenzero, mangiare un pò di zenzero fresco, oppure dei canditi o caramelle. In erboristeria potete acquistare anche l’olio essenziale di zenzero, basta aggiungere qualche goccia su un batuffoli di cotone e poi potete annusare.

-Limone. Il limone è un classico rimedio insieme alla camomilla molto efficace in caso di nausea. Provate a tagliare a metà il limone e poi odorate, oppure anche una gustosa limonata ma calda può rivelarsi utile in caso di nausea. Non richiede tempo, mettete in un pentolino acqua e la buccia del limone o il succo filtrato e riscaldate, poi bevete quando sarà tiepido.

Questi sono rimedi naturali che non sono adatti a tutti, quindi chiedete sempre al medico se potete alleviare il fastidio. Inoltre sarebbe opportuno seguire anche un’alimentazione specifica, più leggera e con cibo facilmente digeribili come: cracker, pane tostato, pesce al vapore, patate, riso e biscotti secchi.

Vanno evitati cibi troppo liquidi, ricchi di ingredienti che richiedono più tempo nella digestione. Inoltre evitate bevande zuccherate, gassate, alcoliche ed evitate il caffè, cibi insaccati, latte e latticini.