Se hai un fisico a clessidra come devi comporre il tuo outfit di lavoro? Scopriamolo insieme grazie a questi cinque consigli!

Il fisico a clessidra è uno di quelli più invidiati e desiderati.

Il motivo è solo uno: qualsiasi cosa vi mettiate sembra che sia stata fatta su misura per voi!

Sappiamo bene, però, che questo è un luogo comune e che di certo non corrisponde a verità in ogni momento.

Scopriamo insieme, quindi, quali sono i consigli per realizzare un perfetto outfit a lavoro con cinque capi irrinunciabili!

Outfit a lavoro per fisico a clessidra: ecco cinque capi a cui non potete rinunciare

Come vi avevamo già spiegato in questo articolo dove parliamo di tutte le tipologie di corpo, il fisico a clessidra ha alcuni abiti e capi must che non possono assolutamente mancare nell’armadio!

Non sempre, però, dobbiamo vestirci per andare ad una festa o per il tempo libero!

Cosa fare quando devi scegliere un outfit lavorativo e non sai proprio da che punto iniziare?

Se questo è il dubbio sei arrivata, fortunatamente, all’articolo giusto.

Scopriamo cinque capi che devi avere nell’armadio per non dover passare tutte le mattine a piangere di fronte allo specchio prima di uscire per andare a lavoro!

Molto spesso, infatti, ci sembra che quello che indossiamo tranquillamente nel tempo libero non sia appropriato per il luogo di lavoro.

Il problema non riguarda tanto la forma del corpo, quanto trovare abiti che siano eleganti e pratici, professionali e… carini!

Nulla ci vieta, infatti, di acquistare vestiti che siano di nostro gradimento, per poterli riutilizzare anche in altre occasioni!

Ecco alcuni capi veramente irrinunciabili da sfoggiare in ufficio e poi, chissà, anche nel tempo libero!

Wrap dress: ecco il modello perfetto per chi ha un fisico a clessidra

Il primo capo è, sicuramente, l’abito a portafoglio anche chiamato wrap dress.

Questo è un capo perfetto per chi ha un fisico a clessidra, perché esalta elegantemente le forme rimanendo, però, professionale e sobrio.

Questa tipologia di abito decisamente non vi ruberà la scena!

Linee pulite e dritte, la possibilità di esaltare il punto vita ed il fatto che potete sceglierlo in colori sia sobri che accesi lo rende veramente funzionale oltre che bellissimo!

Lo potete scegliere smanicato per l’estate (come questo qui sopra) oppure a maniche per l’inverno.

Le più temerarie possono scegliere di indossare un capo estivo con sotto, magari, un maglione a collo alto a maniche lunghe!

Se avete paura di sentire freddo alle gambe, non preoccupatevi: in questo articolo trovate un trucchetto per indossare le calze velate senza morire congelate!

Top e camicia: qual è il modello migliore?

Neanche a dirlo ma il top migliore per chi ha un fisico a clessidra è quello con una scollatura a V, non troppo accentuata, le maniche lunghe e… il punto vita segnato!

Qualsiasi capo che possa accentuare le forme delle spalle è ben accetto: cercate e scegliete maniche a pipistrello, maniche lunghe e scolli particolari!

Quello a V è il più indicato ma, sicuramente, non è l’unico.

Una camicia od un top del genere, comunque aiuta a rendere la vostra figura compatta e longilinea, soprattutto se li abbinerete con i capi che vi consigliamo sotto!

Ricordate che sul luogo di lavoro sarebbe meglio evitare fantasie chiassose, che richiamino l’attenzione sulle forme del vostro corpo e possano essere considerate troppo estrose.

Se non volete cedere ai colori più basic (bianco, nero, panna o grigio) provate a scegliere una maglietta di un colore allegro.

Lasciate che sia lei (e solo lei) ad illuminare tutto il vostro look!

Pantaloni: ecco quali sono irrinunciabili per il luogo di lavoro

La vostra migliore amica è la vita alta: non dimenticatelo mai!

Soprattutto in questo periodo, poi, la vita alta ed i pantaloni dalle linee lunghe e morbide sono tornati molto di moda e voi, di certo, non potreste essere più felici.

Che ne dite di provare una leggera scampanatura, abbinata ad un tessuto caldo e soffice?

Oppure, visti anche quali sono i must have di questo inverno, potete provare una versione leggermente a zampa di un pantalone in velluto a costine.

L’importante, comunque, è che scegliate modelli che complimentino la vostra figura e nessuno lo fa meglio di questi capi: pantaloni palazzo, pantaloni a zampa e pantaloni flared (qui trovate tutti i nostri suggerimenti riguardo questi ultimi).

Ed invece la gonna?

La gonna perfetta indicata per il fisico a clessidra è, spesso e volentieri, quella a metà polpaccio larga e comoda. In poche parole, la gonna a ruota!

Effettivamente questa è una gonna che generalmente funziona piuttosto bene per il vostro fisico ed è in grado di risolvere anche il look più difficile da mettere insieme.

Purtroppo, però, è principalmente estiva!

Certo, potete provare a seguire i nostri consigli riguardo la gonna midi ed il suo utilizzo in pieno inverno ma sappiamo bene che non è la stessa cosa.

Perché non provare, allora, ad indossare una gonna a tubino?

Sono eleganti, abbastanza lunghe da essere comode e si trovano declinate in tantissime maniere, anche invernali!

Potete addirittura osare un po’ con la fantasia e scegliere collant velati: non abbiate paura, con questi tre trucchi non ne smaglierete più neanche un paio!

Infine l’abito stretto: per l’outfit di lavoro del fisico a clessidra

L’ultimo capo che vi consigliamo è l’abito stretto.

Sia nella forma più corta (come questa, decisamente deliziosa) che in quella lunga, infatti, l’abito stretto può risolvere il problema di cosa mettersi al mattino prima di andare a lavoro in un batter d’occhio.

Vi basterà abbinarlo ad un paio di stivaletti alla caviglia e completare l’outfit indossando una giacca dal taglio maschile, come quelle di tweed.

Il look è pronto in pochi secondi, perfetto per la vostra tipologia di corpo ed è assolutamente elegante ed alla moda.

Meglio di così, non si puo!