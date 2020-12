Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese quello che non ha mai fatto prima

Belen Rodriguez, con il fidanzato Antonino Spinalbese fa quello che non ha mai fatto prima con i suoi ex compagni, foto.

Belen Rodriguez si sbilancia e fa quello che non ha mai fatto prima con il fidanzato Antonino Spinalbese: ringraziarlo pubblicamente per l’amore che le regala. Con la foto che vedete qui in alto, la showgirl argentina ha dichiarato non solo il suo amore all’hair stylist, ma anche il suo grazie speciale per aver curato le ferite del suo cuore e averle fatto credere nuovamente nell’amore.

Occhi negli occhi, l’una tra le braccia dell’altro, Belen e Antonino si scambiano uno sguardo ricco d’amore che traspare anche dall’abbraccio che si scambiano. “Grazie a te”, scrive Belen che è diventata inseparabile dal fidanzato che la accompagna anche nei vari viaggi di lavoro.

Una foto in bianco e nero, romantica e che, in pochi minuti, ha fatto impazzire il web con i fans che hanno mostrato il proprio apprezzamento per il nuovo amore della showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, prove di famiglia

Antonino Spinalbese è stato accolto dalla famiglia Rodriguez che è sempre accanto a Belen la quale non perde occasione per ringraziarla per tutto l’amore che le regala ogni giorno. Antonino, inoltre, ha anche conosciuto Santiago, il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino. Belen, Santiago e Antonino si sono anche concessi un pic-nic in campagna facendo così le prove di famiglia.

Per la Rodriguez, dunque, sarà arrivato il momento di realizzare il sogno di diventare mamma per la seconda volta? La showgirl argentina, perdutamente innamorata del suo Santiago, non ha mai nascosto di voler avere il secondo figlio e chissà se con l’hair stylist Antonino Spinalbese riuscirà a realizzare il suo sogno con il sosgno della sua famiglia a cui, dopo la finalissima di Tu sì que vales 2020 che ha condotto con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha dedicato le seguenti parole:

“Grazie va alla mia famiglia, senza di voi non sarei chi sono, grazie per darmi ogni giorno amore senza misure, mi fate sentire la donna più appagata del mondo”.