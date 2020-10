Coronavirus ultime notizie: stato di emergenza prolungato e nuovi obblighi

By

Sono di adesso le ultime notizie sul Coronavirus: prorogato lo stato d’emergenza e obbligatorie le mascherine anche al chiuso. Tutti i dettagli.

La notizia è di adesso: prolungato lo stato di emergenza a causa del Coronavirus fino al 31 Dicembre 2020.

Salta, quindi, la data del 15 Ottobre che era quella prevista per la fine dell’emergenza.

La notizie non sorprende: arriva, però, insieme ad una novità.

Coronavirus ultime notizie: obbligatoria la mascherina al chiuso

L’ipotesi era, purtroppo, già nell’aria.

I numeri dei malati e dei contagiati di Coronavirus nel mondo, in Europa ed anche in Italia continuano a salire in maniera esponenziale.

Le previsioni degli esperti su fino a quando reggeranno gli ospedali e le terapie sono preoccupanti: i dati di ieri, 6 Ottobre, non incoraggianti.

Sapevamo, infatti, che ci sarebbe stato un nuovo DPCM: le dichiarazioni e le speculazioni sulla sua uscita si sono sprecate.

Come riporta Ansa, le norme del nuovo decreto presentano una importante novità: obbligatorie le mascherine anche nei luoghi chiusi che non siano abitazione private.

Questo vuol dire che, anche sul luogo di lavoro, è obbligatorio indossare la mascherina.

L’obbligo scatta per tutti: impossibile capire quali saranno le conseguenze, al momento, per ristoranti e bar.

Le mascherine sono state, da pochissimo, già reintrodotte per tutti gli spazi aperti: nel Lazio ma anche in Campania, Sicilia ed altri regioni.

Il testo prevede, inoltre, che tutte le regioni dovranno conformarsi a quanto stabilito.

Non ci saranno più differenze tra una regione e l’altra.

Sarà obbligatorio portare ed avere sempre la mascherina con noi: impossibile dimenticarla anche solo per fare due passi.

L’unico momento in cui l’obbligo non sarà valido è se ci troveremo all’aperto, in un luogo isolato, con persone conviventi.

Se avete dubbi sulla vostra condizione di salute potete controllare i tre sintomi persistenti del nuovo coronavirus che colpiscono tutti.

Proteggersi, in ogni caso, vuol dire proteggere anche gli altri: indossare la mascherina e scaricare l’app Immuni possono fare la differenza.

Importante anche che sappiate dove comprate i vostri dispositivi di protezione personale.

Nella giornata di ieri sono stati arrestati sette imprenditori che truffavano gli ospedali.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.