I casi di contagio continuano ad aumentare: l’allerta coronavirus non si ferma. Nel Lazio obbligatoria da domani la mascherina anche all’aperto.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa tenutasi all’ospedale Spallanzani.

Da domani, nel Lazio, tornerà ad essere obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto.

Allerta Coronavirus nel Lazio: obbligatoria la mascherina anche all’aperto

Di certo, il Lazio non è la prima regione ad aver ripristinato la mascherina.

Da fine Settembre l’obbligo era scattato per gli abitanti di Campania e Calabria mentre solo due giorni fa anche in Sicilia la mascherina è tornata obbligatoria.

Anche in alcune città come Genova, Formia e Foggia ad esempio, l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione anche all’aperto era scattato a Settembre.

L’ordinanza prevede che, ad essere esclusi dall’obbligo, siano i bambini sotto i sei anni e le persone che praticano attività fisica.

Chiunque venga individuato senza mascherina incorrerà in una sanzione, anche piuttosto salata.

La notizia non stupisce: i numeri dei contagi in Italia ed in Europa preoccupavano molto.

Nel mondo, il numero dei casi ha superato una cifra veramente impressionante: queste misure sono, quindi, estremamente necessarie.

Nel frattempo il test salivare dello Spallanzani è stato messo a punto ed è pronto per essere utilizzato; una buona notizia per tutti gli studenti.

A quanto pare, infatti, sono le scuole (e la loro riapertura) le principali responsabili dell’innalzamento del numero di contagi.

La mancanza di banchi monoposto crea polemiche sessiste e aguzza l’ingegno dei dirigenti scolastici nelle scuole; gli ospedali invece sono sotto pressione.

Ieri i nuovi casi di Coronavirus a Roma erano 151: i posti, soprattutto quelli per le terapie intensive, cominciano a diminuire drasticamente.

Zingaretti, comunque, per ora rassicura la popolazione. Nel Lazio non ci saranno chiusure anticipate per gli esercizi pubblici ed i negozi.

I controlli, però, saranno tanti soprattutto nei quartieri della cosiddetta movida: Trastevere, San Lorenzo, Pigneto e centro storico.

E se il prolungamento dello stato di emergenza sembrava una misura più che altro contenitiva, adesso sappiamo che il rischio non è passato.

I casi continuano ad aumentare, colpendo personaggi piuttosto famosi sia in Italia che all’estero.

La prevenzione è importante: nessuno, infatti, è immune alle estreme conseguenze del Coronavirus.

La triste storia di Fabio ne è la conferma.