Crescita Personale: sai davvero di cosa hai bisogno per essere felice?

La Crescita Personale è un percorso che mira a insegnare a ogni individuo a riconoscere, gestire e indirizzare le proprie emozioni raggiungendo equilibrio e realizzazione personale: ecco come si costruiscono le soft skills.

L’espressione soft skills è entrata da moltissimo tempo nel gergo tipico dell’amministrazione aziendale, soprattutto nell’ambito della ricerca di nuovo personale.

Le soft skills sono quell’insieme di abilità (skills, appunto) estremamente diverse tra loro ma che, insieme, ci permettono di gestire le emozioni in maniera positiva.

La crescita personale ci insegna l’importanza di sviluppare le nostre soft skills per applicarle alla nostra vita di ogni giorno e soprattutto alla nostra felicità di ogni giorno.

Imparare a riconoscere le proprie emozioni e i propri bisogni emotivi, imparare a riconoscere i propri obiettivi e realizzare i propri desideri sono soft skills che costituiscono i mattoni su cui costruire la propria crescita personale.

Bisogna tenere assolutamente presente però che la crescita personale mira a raggiungere la felicità di un individuo, e non esistono due persone identiche al mondo, con la stessa idea di felicità.

La felicità è un concetto mutevole, che dipende non soltanto dalla nostra cultura e dal nostro carattere, ma anche dalle diverse condizioni e delle diverse idee che sperimentiamo e di cui ci appropriamo lungo il percorso della nostra vita.

Cosa può fare per noi la crescita personale?

Crescita personale e felicità: l’eterno inseguimento con il sorriso sulle labbra

Se ogni individuo nasce con la propria soggettività e soprattutto muta nel tempo, è normale che la sua idea di felicità muterà con lui.

Da bambini tutti abbiamo pensato che a renderci felici sarebbero stati un cagnolino o un giocattolo nuovo. Successivamente abbiamo creduto che trovare l’amore ci avrebbe resi felici, successivamente ancora abbiamo realizzato che un lavoro indipendente avrebbe dovuto essere inserito nella lista degli obiettivi da raggiungere a, a un certo punto, ci siamo resi conto che un bambino avrebbe rappresentato l’apice della nostra felicità.

Tutto questo significa che la nostra personalità si è evoluta e che la nostra idea di felicità si è evoluta con essa. Purtroppo i nostri strumenti per raggiungere la felicità non si sviluppano in maniera tanto automatica e naturale come i nostri desideri e, di conseguenza, in certi momenti della nostra vita ci possiamo sentire persi e sconcertati dalla sensazione di non riuscire a essere felici, per quanti sforzi facciamo per esserlo.

Molto spesso questa sensazione deriva da una poca chiarezza emotiva, che ci induce a non percepire i nostri bisogni in maniera chiara e a non essere in grado di determinare una strategia per soddisfarli.

La crescita personale è un percorso che ci aiuta a fare chiarezza nella confusione, fornendoci di volta in volta gli strumenti necessari a raggiungere la felicità di cui abbiamo bisogno.

La crescita personale e gli strumenti della felicità

Le soft skills che sono strettamente necessarie al raggiungimento della felicità sono pochissime, ma risultano assolutamente necessarie in tutti gli ambiti della vita, da quello personale a quello familiare fino a quello professionale.

Gestire le emozioni

Cosa stai provando in questo momento? Quali sono le emozioni che ci tengono svegli di notte? Quali sono le emozioni che ci fanno fisicamente del male, magari scatenando un’ansia che ci prende al cuore e allo stomaco?

Per quanto dare un nome alle emozioni possa sembrare estremamente semplice (è una cosa che si impara a fare da bambini), con l’andar del tempo diventa sempre più complesso, poiché più complesse sono le emozioni che sperimentiamo da adulti.

Riflettere sulle proprie emozioni, imparare a definirle in tutte le loro sfaccettature ma soprattutto imparare ad accettarle e non a rifiutarle è il primo passo per imparare a gestirle, soprattutto se si tratta di emozioni negative che non vorremmo mai provare, come rabbia e tristezza.

Resilienza

Si tratta di una parola molto di moda, che è entrata nel vocabolario social più in voga del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Today.it (@today.it) in data: 3 Ott 2020 alle ore 4:00 PDT

Molte persone considerano la resilienza uguale alla resistenza, mentre invece contiene una sfumatura estremamente importante da tenere in considerazione e che la rende un’abilità molto più preziosa della semplice resistenza.

La resilienza è adattabilità: significa essere in grado di adattarsi alle nuove condizioni che la vita ci pone davanti sotto forma di sfide e di opportunità.

Un matrimonio fallito, un licenziamento, il tradimento della fiducia che riponevamo in qualcuno sono tutte occasioni in cui la nostra resilienza viene messa a durissima prova. Possedere resilienza significa reinventarsi seguendo il flusso del tempo e delle vicende storiche della nostra vita.

Per reinventarsi serve un’altra dote fondamentale nell’ambito della crescita personale: la creatività.

Creatività e Progettualità

Creatività e progettualità sono abilità che si dovrebbero imparare e applicare sempre insieme.

Fissarsi degli obiettivi da raggiungere per essere felici è estremamente utile, ma spesso le persone che mancano di creatività non hanno idea di come raggiungere l’obiettivo che si sono poste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Motivazione | Mentalità (@crescita.personale_repost) in data: 10 Set 2020 alle ore 10:30 PDT

Essere creativi significa attingere dalla propria energia personale per inventare strade e strumenti nuovi, che conducano alla risoluzione dei problemi in chiave positiva e a cogliere le sfide trasformandole in opportunità di crescita.