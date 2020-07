Melanzane in carrozza | Ricetta semplicissima e gustosa fritte o al forno

Le melanzane in carrozza sono un antipasto facile da preparare con pochi e semplici ingredienti. Scopriamole nella versione fritte o al forno.

Un antipasto goloso variante della classica mozzarella in carrozza che prevede l’utilizzo anche delle melanzane, ortaggio tipico della stagione estiva.

Un antipasto goloso variante della classica mozzarella in carrozza che prevede l'utilizzo anche delle melanzane, ortaggio tipico della stagione estiva.

Sono le melanzane in carrozza una ricetta semplicissima da preparare ma altrettanto gustosa che ben si presta ad accompagnare un aperitivo in compagnia di amici.

Scopriamo le melanzane in carrozza nelle due versioni, fritte e quella più leggera con le verdure cotte al forno, entrambe buonissime e facili da realizzare.

Antipasto goloso: ecco la ricetta delle melanzane in carrozza

Le melanzane, ortaggio con una stagionalità che va da maggio a ottobre, accompagnano svariate ricette più o meno estive, molte delle quali ben si prestano a diventare simpatici snack da degustare in pranzi o cene a buffet.

Non solo in ricette sfiziose come Lasagne di parmigiana | Primo piatto ricco con melanzane o Parmigiana di melanzane e patate al forno | senza besciamella, questi ortaggi infatti possono essere sfruttati per realizzare stuzzichini ideali da servire durante un aperitivo in casa tra amici insieme a un ottimo calice di vino.

È questo il caso delle melanzane in carrozza, ricetta facilissima da preparare ma altrettanto gustosa che metterà tutti d’accordo.

Scopriamola nelle due versioni, quella classica che prevede la frittura delle melanzane e quella più leggera con la cottura al forno.

1) Melanzane in carrozza (versione fritta)

Ingredienti

2 melanzane

250 g di mozzarella

250 g di pangrattato

3 uova

1 lt di olio per friggere

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo occupandoci delle melanzane. Scegliamo quelle viola tonde che sono più dolci. Laviamole e tagliamole a fettine dello stesso spessore di circa mezzo centimetro. Possiamo anche spurgare le melanzane per liberarle dall'acqua di vegetazione.

Procediamo allo stesso modo con la mozzarella tagliandola a fette dello stesso spessore. In questa ricetta abbiamo scelto di procedere con una fior di latte. Se volete un consiglio lasciatela sgocciolare per un bel po’ in maniera che perda gran parte del latte.

Ora prepariamo gli altri ingredienti. Rompiamo inizialmente due uova in una ciotola, poi se necessario ne romperemo una terza, le sbattiamo con una forchetta e le saliamo, quindi in un’altra terrina sistemiamo del pangrattato.

Ora andiamo a confezionare le melanzane. Come se fosse un sandwich prendiamo due fette dell’ortaggio, le saliamo leggermente e in mezzo posizioniamo una fetta di mozzarella. Pressiamo un po’ con le mani.

Procediamo così sino all’esaurimento dei due ingredienti. A questo punto passiamo i nostri ‘sandwich’ di melanzane prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, pressando sempre bene con le mani. Quindi le sistemiamo in un piatto.

Se ci avanzano uovo e pangrattato, anziché buttarli, potremo preparare un paio di crocchette di pane semplicemente mischiando e compattando i due ingredienti a mo di polpetta schiacciata.

A questo punto procediamo con la frittura. Mettiamo l’olio adatto per friggere a scaldare in una pentola dai bordi alti. Prepariamo nel frattempo un altro contenitore con della carta assorbente.

Quando l'olio avrà raggiunto la temperatura mettiamo le melanzane a friggere. Le giriamo un paio di volte fino a che non si saranno colorate un po'. Assicuriamoci che siano ben cotte perché le melanzane non devono essere consumate crude.

Quando saranno cotte le togliamo dalla padella e le lasciamo scolare nell’apposita carta assorbente.

Portiamole in tavola ma stiamo attenti a non ustionarci con la mozzarella all’interno filante.

2) Melanzane in carrozza (versione cottura al forno)

Per questa versione occorrerà procedere nella preparazione come sopra ma arrivati al momento della cottura, anziché friggere, metteremo le nostre melanzane in una teglia ricoperta di carta da forno e inforniamo tutto a 180 gradi per 30 minuti.

Quindi le serviamo a tavola ben calde.

In questo video vedrete la versione fritta ma se desiderate potrete cuocerle anche al forno.