Uomini e Donne | Sirius spiazza Gemma Galgani: “Chi vuol capire, capisca”

Uomini e Donne | Sirius, Nicola Vivarelli, ha rotto il silenzio sui social omaggiando Gemma Galgani dopo il Trono Over, e le voci sulla presunta crisi di coppia, con un gesto che ha lasciato senza parole la dama.

Gemma Galgani aveva lasciato il Trono Over di Uomini e Donne proseguendo la sua conoscenza con Nicola Vivarelli a telecamere spente. I due sono avvistati qualche volta per Roma, ma è da tempo che non appaiono più insieme. Tant’è che sul web si è a lungo parlato di una possibile crisi e che la dama indiscussa di canale 5 sia arrivata alla conclusione che la sua conoscenza con il giovane cavaliere non possa avere alcun futuro.

A smentire tutto ciò ci ha pensato Nicola che in onore della sua amata Gemma, ha riproposto il primo piatto che le ha preparato durante le loro prime uscite.

Nicola ha preparato le linguine alle vongole, sottolineando come questo piatto sia stato importante, anche se ha preferito non fare nomi, invitando il popolo del web a comprendere per chi fosse l’omaggio culinario in questione.

“Questo piatto per me ha un ricordo speciale” ha esordito il giovane cavaliere del Trono Over. “Vediamo se riuscite a capire chi o cosa riguarda, ma sono certo di sì” ha concluso. “Chi vuol capire, capisca” ha aggiunto.

Nicola Vivarelli ha fatto una dedica a Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, invitando tutti i suoi fan a capire il suo dolce pensiero per la dama, che ha scritto ad Antonella Elia dopo Temptation Island, che è rimasta colpita da tale gesto.

Nicola Vivarelli omaggia Gemma Galgani dopo il Trono Over di Uomini e Donne: “I bei tempi”

Nicola Vivarelli con questo gesto social ha deciso di rompere il silenzio in merito alle numerose voci che lo vedevano in crisi con Gemma Galgani dopo Uomini e Donne.

La conoscenza tra i due, nonostante quello che il pubblico era convinto sia accaduto, prosegue a gonfie vele.

“Questo piatto che ho preparato” ha proseguito Nicola Vivarelli del Trono Over. “E’ stato preparato in onore dei bei tempi passati insieme” ha concluso il corteggiatore di Gemma, che di recente ha paragonato Sammy Hassan a Giorgio Manetti.

Il legame tra Gemma e Nicola riuscirà a diventare qualcosa di più di una semplice conoscenza prima dell’inizio della prossima stagione del Trono Over?